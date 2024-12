Contact presse :

Capgemini finalise l’acquisition de Syniti

Grâce à cette acquisition, le Groupe renforce ses capacités en matière de transformation digitale fondée sur les données, notamment en Amérique du Nord

Paris, 3 décembre 2024 - Après avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires, Capgemini annonce avoir finalisé l’acquisition de Syniti, un leader dans le domaine des services et logiciels de gestion des données d’entreprise, incluant des plateformes et des services de migration. Son équipe mondiale de plus de 1 200 experts en données vient renforcer les capacités du Groupe en matière de transformation digitale fondée sur les données, en particulier pour les projets à grande échelle basés sur SAP, tels que les migrations vers SAP S/4HANA.

« Syniti et Capgemini partagent la même approche : la transformation digitale doit nécessairement passer par une transformation des données pour permettre de générer des avantages business essentiels pour l’entreprise, commente Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini. Avec l’acquisition de Syniti nous renforçons notre capacité à répondre à la demande croissante de nos clients en matière de migrations de données complexes, une priorité pour les entreprises qui cherchent à dégager davantage de valeur de leurs données grâce à l’IA générative. Nous nous réjouissons d’accueillir l’équipe Syniti au sein de Capgemini. »

Syniti est spécialisée dans la gestion de projets complexes de qualité, de migration et de gouvernance de données pour certaines des plus grandes entreprises au monde. Son équipe dispose d’une expertise de pointe, reconnue par l’industrie, notamment dans les secteurs des sciences de la vie, de l’aéronautique et de la défense, de l’industrie, des produits de grande consommation, de la distribution et de l’automobile. Elle accompagne ses clients dans leurs projets stratégiques de transformation tels que les migrations complexes de données ERP1 et les activités de consolidation, comme les migrations vers SAP S/4HANA, les migrations cloud, ou bien encore dans le contexte de fusions, acquisitions et cessions, ainsi que pour la mise en conformité des données.

‘Syniti Knowledge Platform’, sa plateforme cloud unifiée de gestion des données, est leader sur le marché. Conçue pour briser les silos traditionnellement présents dans ce domaine, c’est une plateforme collaborative et accessible par toutes les entités de l’entreprise, pour mener à bien des projets de transformation business. ‘Syniti Knowledge Platform’ est une application certifiée par SAP, vendue par Syniti comme une extension de solution SAP sous le nom SAP Advanced Data Migration & Management depuis près de dix ans.

« Nous sommes très heureux de rejoindre le groupe Capgemini. Nos organisations placent la qualité des données au cœur de la réussite des projets de transformation digitale, déclare Kevin Campbell, Directeur général de Syniti, dorénavant partie intégrante de Capgemini. Syniti a récemment été reconnue par Inc. comme l’une des meilleures entreprises en 2024, ce qui témoigne du travail soutenu de notre équipe, ainsi que de son engagement et de sa détermination à atteindre l'excellence. Nous sommes impatients de mettre au service de nos clients la combinaison de notre approche axée sur les données avec l’expertise mondiale de Capgemini en matière de transformation business et technologique, ce qui va leur permettre de dégager davantage de valeur. »

1 ERP (Enterprise Resource Planning) : Progiciel de Gestion Intégré

