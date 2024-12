Kering : Acompte sur dividende au titre de l'exercice 2024

Kering - Communiqué de presse - Acompte sur dividende 2024

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 3 décembre 2024

ACOMPTE SUR DIVIDENDE AU TITRE DE L’EXERCICE 2024

Lors de sa réunion du 3 décembre 2024, le Conseil d’administration de Kering a approuvé le versement d’un acompte sur dividende de 2,00 euros par action au titre de l’exercice 2024.

Bien qu’en retrait par rapport à 2023, ce montant traduit la volonté de Kering de continuer à assurer un ratio de distribution équilibré.

Cet acompte sera mis en paiement le 16 janvier 2025 sur les positions arrêtées le 15 janvier 2025 au soir. Le détachement de l’acompte interviendra le 14 janvier 2025 au matin.

Le solde du dividende au titre de l’exercice 2024 sera décidé par le Conseil d’administration du 10 février 2025 et soumis à l’approbation de la prochaine Assemblée générale, qui se tiendra le 24 avril 2025.

