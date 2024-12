Lactalis Canada nommée l’un des meilleurs employeurs du Grand Toronto pour 2025

TORONTO, 03 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lactalis Canada, chef de file canadien des produits laitiers derrière des marques emblématiques comme Cracker Barrel, Black Diamond, Balderson, Astro et Lactantia, et filiale du Groupe Lactalis en France, est fière de figurer au classement des meilleurs employeurs du Grand Toronto pour 2025 de Mediacorp Canada inc.

Ce prix prestigieux, qui établit la référence dans la région du Grand Toronto (RGT) en matière de pratiques exemplaires en milieu de travail, reconnaît les employeurs qui ont mené leur industrie en offrant des lieux de travail exceptionnels. Les gagnants ont été sélectionnés selon une vaste gamme de critères, incluant ceux qui suivent : 1) Milieu de travail; 2) Climat de travail et activités sociales; 3) Avantages sociaux, financiers et liés à la santé; 4) Vacances et congés; 5) Communications avec les employé(e)s; 6) Gestion du rendement; 7) Formation et perfectionnement des compétences; 8) Participation communautaire.

« L’objectif de Lactalis Canada est d’enrichir et de soutenir la vie des Canadiens, et cela commence par notre personnel et notre ambition d’être un employeur de choix », a déclaré Mark Taylor, président et chef de la direction de Lactalis Canada. En tant que troisième entreprise de biens de consommation emballés en importance au Canada, nous sommes déterminés à perfectionner nos employé(e)s, à investir dans leur bien-être, à offrir des récompenses globales concurrentielles et à cultiver un milieu de travail où chaque membre de l’équipe est valorisé et inspiré. »

Pour obtenir la liste complète des meilleurs employeurs du Grand Toronto (2025), veuillez consulter le numéro spécial du Globe and Mail ICI, lequel met en vedette Lactalis Canada.

À propos de Lactalis Canada inc.

Forte d’une histoire s’étalant sur plus de 140 ans, Lactalis Canada est le chef de file laitier canadien derrière les marques emblématiques Cracker Barrel, Black Diamond, P’tit Québec, Balderson, Ficello, aMOOza!, Astro, Khaas, siggi’s, iÖGO, iÖGO nanö, Olympic, Lactantia, Beatrice, Enjoy! Marie Morin Canada, Galbani et Président. Comptant plus de 30 sites d’exploitation, dont 20 installations de fabrication, l’entreprise et ses plus de 4 000 employé(e)s se sont engagé(e)s à enrichir et à nourrir la vie des Canadien(ne)s grâce à ses produits de grande qualité, à sa contribution aux collectivités et à ses partenariats avec les agriculteurs, clients, partenaires et fournisseurs. Lactalis Canada fait partie du Groupe Lactalis, la plus importante entreprise laitière au monde, dont le siège social est situé à Laval, en France. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.lactalis.ca/fr.

Personne-ressource auprès des médias :

Relations avec les médias de Lactalis Canada

media@ca.lactalis.com