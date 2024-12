eXp Realty lanza Programa de asociación con patrocinadores locales para fortalecer el éxito global de los agentes

BELLINGHAM, Washington, Dec. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, "the most agent-centric real estate brokerage on the planet™ (la firma de corretaje inmobiliario más centrada en el agente en el pllaneta)" y la principal subsidiaria de eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), anunció hoy el lanzamiento de su Programa de asociación con patrocinadores locales. Esta iniciativa innovadora está diseñada para mejorar la experiencia local mientras que fomenta el crecimiento global para los agentes de eXp Realty.

El programa aborda la necesidad de soporte dentro del país conectando a los agentes de eXp con patrocinadores locales experimentados en sus respectivos mercados. Estos patrocinadores locales ofrecen una guía práctica para garantizar que los agentes implementen con éxito las herramientas de vanguardia de eXp Realty y prosperen en sus entornos inmobiliarios locales.

"A través del Programa de asociación con patrocinadores locales, empoderamos a nuestros agentes con los recursos y la tutoría que necesitan para alcanzar el éxito en sus mercados locales mientras crecen a nivel global", dijo Glenn Sanford, fundador, presidente y director ejecutivo de eXp World Holdings. "Este programa representa la esencia del compromiso de eXp Realty con el éxito de los agentes al proporcionar una estructura colaborativa que impulse la innovación, crecimiento y experiencia local".

Para los agentes con un patrocinador internacional, el Programa de asociación con patrocinadores locales garantiza que reciban apoyo personalizado en el país para navegar por sus mercados de manera eficaz. El programa también abre oportunidades para que los agentes experimentados de eXp se conviertan en patrocinadores locales, permitiéndoles liderar localmente y obtener ganancias de participación en los ingresos de primer nivel de las transacciones de sus patrocinados.

"Esto es más que un programa; es un movimiento hacia el empoderamiento de los agentes con las herramientas y la tutoría que necesitan para liderar localmente y lograr un éxito sin precedentes a nivel mundial", agregó Sanford.

Con esta nueva iniciativa, los agentes de eXp Realty ahora se pueden beneficiar de un sólido sistema de soporte que fortalece el liderazgo local y fomenta la colaboración en los mercados globales.

Acerca de eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) es la sociedad holding para eXp Realty®, FrameVR.io y SUCCESS® Enterprises.

eXp Realty es la mayor firma inmobiliaria independiente en el mundo con más de 85,000 agentes en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Francia, India, México, Portugal, Sudáfrica, Puerto Rico, Brasil, Italia, Hong Kong, Colombia, España, Israel, Panamá, Alemania, República Dominicana, Grecia, Nueva Zelanda, Chile, Polonia y Dubái y continúa expandiéndose a nivel internacional. Como una sociedad que cotiza en bolsa, eXp World Holdings ofrece a los profesionales inmobiliarios la oportunidad única de ganar premios de capital por objetivos de producción y contribuciones al crecimiento general de la firma. eXp World Holdings y sus negocios ofrecen un conjunto completo de soluciones tecnológicas de corretaje e inmobiliarias, incluyendo su modelo innovador de corretaje inmobiliario residencial y comercial, servicios profesionales, herramientas de colaboración y desarrollo personal. La firma de corretaje basada en la nube está habilitada por tecnología FrameVR.io, ofreciendo plataformas 3D inmersivas profundamente sociales y colaborativas, permitiendo que los agentes estén más conectados y sean más productivos. SUCCESS® Enterprises, anclada por la revista SUCCESS® y sus propiedades de medios relacionados, fue establecida en 1897 y es una marca y publicación líder de desarrollo personal y profesional.

Para más información visite, https://expworldholdings.com.

Declaración de salvaguarda

Las declaraciones contenidas en este documento pueden incluir declaraciones de expectativas futuras y otras declaraciones prospectivas basadas en las opiniones y suposiciones actuales de la administración e implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que podrían causar que los resultados reales, rendimiento o eventos difieran de forma material de aquellos expresados o implícitos en tales declaraciones. Estas declaraciones incluyen, sin limitación, declaraciones sobre la disponibilidad futura del programa, mejoras en la tecnología y eficiencias de costos relacionadas. Tales declaraciones prospectivas son válidas únicamente a la fecha del presente documento, y la firma no asume ninguna obligación de revisarlas o actualizarlas. Tales declaraciones no son garantías de rendimiento futuro. Los factores importantes que pueden causar que los resultados reales difieran de forma material y adversa de los expresados en las declaraciones prospectivas incluyen cambios en la disponibilidad del programa, cambios en las ofertas tecnológicas y otros riesgos detallados periódicamente en los informes de la empresa presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) incluyendo, sin limitación, el Informe Trimestral presentado recientemente en el Formulario 10-Q y el Informe Anual en el Formulario 10-K.

