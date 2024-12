eXp Realty Meluncurkan Program Kemitraan Sponsor Lokal untuk Memperkuat Keberhasilan Agen Global

BELLINGHAM, Washington, Dec. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, “the most agent-centric real estate brokerage on the planet™” (broker real estat terbaik di dunia yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan para agen) dan anak perusahaan inti dari eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), hari ini mengumumkan peluncuran Program Kemitraan Sponsor Lokal. Inisiatif inovatif ini dirancang untuk meningkatkan keahlian lokal sekaligus mendorong pertumbuhan global bagi para agen eXp Realty.

Program ini menjawab kebutuhan akan dukungan di dalam negeri dengan mempertemukan agen eXp dengan Sponsor Lokal yang berpengalaman di pasar mereka masing-masing. Sponsor Lokal ini memberikan panduan praktis untuk memastikan para agen berhasil menerapkan perangkat canggih eXp Realty dan berkembang di lanskap real estat lokal mereka.

“Melalui Program Kemitraan Sponsor Lokal, kami memberdayakan agen kami dengan sumber daya dan bimbingan yang mereka butuhkan agar berhasil di pasar lokal sekaligus berkembang secara global,” terang Glenn Sanford, Pendiri, Ketua, dan CEO, eXp World Holdings. “Program ini merupakan esensi dari komitmen eXp Realty terhadap keberhasilan agen dengan menyediakan kerangka kerja kolaboratif yang mendorong inovasi, pertumbuhan, dan keahlian lokal.”

Bagi agen dengan sponsor internasional, Program Kemitraan Sponsor Lokal memastikan mereka menerima dukungan yang dipersonalisasi di dalam negeri untuk beroperasi di pasar mereka secara efektif. Program ini juga membuka peluang bagi agen eXp berpengalaman untuk menjadi Sponsor Lokal sehingga menjadikan mereka pemimpin di tingkat lokal dan mendapatkan penghasilan bagi hasil level satu dari transaksi yang dilakukan oleh agen yang mereka sponsori.

“Ini lebih dari sekadar program; ini adalah gerakan untuk memberdayakan para agen dengan alat bantu dan bimbingan yang mereka butuhkan agar mampu memimpin di tingkat lokal dan mencapai kesuksesan yang tak tertandingi secara global,” Sanford menambahkan.

Dengan inisiatif baru ini, para agen eXp Realty kini dapat memperoleh manfaat dari sistem dukungan yang tangguh yang memperkuat kepemimpinan lokal dan mendorong kolaborasi di seluruh pasar global.

Tentang eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) adalah perusahaan induk dari eXp Realty®, FrameVR.io, dan SUCCESS® Enterprises.

eXp Realty adalah perusahaan real estat independen terbesar di dunia dengan lebih dari 85.000 agen di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, Prancis, India, Meksiko, Portugal, Afrika Selatan, Puerto Riko, Brasil, Italia, Hong Kong, Kolombia, Spanyol, Israel, Panama, Jerman, Republik Dominika, Yunani, Selandia Baru, Chile, Polandia, dan Dubai, serta terus berkembang di tingkat internasional. Sebagai perusahaan yang diperdagangkan secara publik, eXp World Holdings memberikan kesempatan unik kepada para profesional real estat untuk mendapatkan kompensasi ekuitas atas target produksi dan kontribusi terhadap pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. eXp World Holdings dan bisnisnya menawarkan rangkaian solusi teknologi usaha broker dan real estat yang lengkap, termasuk model usaha broker residensial dan komersial yang inovatif, layanan profesional, alat kolaboratif, dan pengembangan diri. Usaha broker berbasis cloud ini didukung oleh teknologi FrameVR.io yang menawarkan platform 3D imersif yang bersifat sangat sosial dan kolaboratif sehingga memungkinkan agen untuk lebih terhubung dan produktif. SUCCESS® Enterprises, yang didukung oleh majalah SUCCESS® dan properti media terkaitnya, didirikan pada 1897 serta merupakan merek dan publikasi pengembangan diri dan profesional terkemuka.

