Corza Medical auf Platz 14 der Top 100 Healthcare Technology Companies of 2024

WESTWOOD, Mass., Dec. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corza Medical („Corza“ oder das „Unternehmen“), ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen, das sich für bemerkenswerten Service, zuverlässige Leistung und herausragenden Wert einsetzt, wurde kürzlich von The Healthcare Technology Report in die Liste der Top 100 Healthcare Technology Companies of 2024 aufgenommen. Die Gesamtplatzierung von Corza auf Platz 14 und Platz 6 im Bereich Medizintechnik unterstreicht die Vorreiterrolle von Corza in Bezug auf die Verbesserung der Patientenversorgung, die durch das Engagement des Unternehmens für Innovation, die Zusammenarbeit mit Chirurgen und exzellenten Service getragen wird.

„Wir sind sehr stolz darauf, als eines der weltweit führenden Unternehmen im Gesundheitswesen anerkannt zu werden“, so Gregory T. Lucier, Executive Chairman von Corza Medical. „Diese Anerkennung spiegelt das unermüdliche Streben unseres Teams wider, der chirurgischen Fachwelt bemerkenswerten Service und außergewöhnliche Produkte zu bieten. Mit Blick auf das Jahr 2025 werden wir unsere führende Rolle weiter ausbauen, indem wir unsere branchenführenden Lösungen in neuen Märkten rund um den Globus verfügbar machen und damit das Leben von noch mehr Patienten verbessern.“

In diesem Jahr erfolgte die Auswahl der Preisträger nach einer methodischen Prüfung der Nominierungsvorschläge sowie einer eingehenden Untersuchung der Produkte, Lösungen, der Erfolgsbilanz des Unternehmens, des Managementteams und der Organisationstiefe der einzelnen Kandidaten.

Die vollständige Liste der Top 100 Healthcare Technology Companies of 2024 kann unter The Healthcare Technology Report eingesehen werden.

Über Corza Medical

Corza Medical ist ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen, das sich auf innovative chirurgische Lösungen und Technologien spezialisiert hat. Mit einem globalen Team von etwa 3.000 Mitarbeitern, die Kliniker, Vertriebspartner und Medizintechnikunternehmen auf der ganzen Welt unterstützen, bietet Corza medizinischen Fachkräften eine Plattform für chirurgische Technologien mit vielen branchenführenden Marken, darunter Widerhaken-Fäden der Marke Quill®, chirurgische Fäden der Marken Sharpoint® Plus und Look™, wiederverwendbare Ophthalmologieinstrumente der Marke Katena® und Einweg-Ophthalmologieinstrumente der Marke Blink™, Geräte für Hornhauttransplantation der Marke Barron, Mikrochirurgische Messer der Marke Sharpoint® sowie das TachoSil® Fibrin-Versiegelungspflaster. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.corza.com.

