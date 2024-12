AIM signe un contrat historique de 5 ans avec Central European Media Enterprises (CME)

LONDRES, 04 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, leader mondial en matière de sous-titrage généré par l’IA en direct et en différé et de technologie linguistique, a le plaisir d’annoncer un contrat stratégique de 5 ans avec Central European Media Enterprises (CME), son premier grand client dans le domaine de la radiodiffusion en Europe centrale et orientale.

AI-Media fournira des services de sous-titrage en direct via sa solution dernier cri LEXI, alimentée par son réseau d’encodeurs SDI, sur les six chaînes de télévision phares de CME situées en Croatie, en Slovénie, en Bulgarie, en Roumanie, en République tchèque et en Slovaquie.

Dans le cadre de ce contrat pluriannuel, AI-Media fournira des sous-titres en direct générés par l’IA pour chaque chaîne, répondant ainsi à la mission de CME d’améliorer l’accessibilité et d’atteindre ses objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

« Ce partenariat avec CME constitue une étape décisive, puisqu’il s’agit de notre premier grand diffuseur en Europe de l’Est. Il permettra à des millions de téléspectateurs de CME de bénéficier d’un meilleur accès au contenu grâce à notre solution de sous-titrage LEXI dans six langues distinctes », a déclaré John Peck, Vice-président des ventes internationales chez AI-Media. « L’engagement de CME en faveur de l’accessibilité s’inscrit dans la vision d’AI-Media, et nous sommes fiers de soutenir leurs objectifs grâce à notre technologie de sous-titrage de pointe. Nous sommes impatients d’aider CME à promouvoir l’accessibilité dans toute l’Europe centrale et orientale. »

La décision de CME de mettre en œuvre le sous-titrage en direct est motivée par des priorités à la fois stratégiques et législatives. En adoptant le sous-titrage en direct, CME établit une nouvelle norme d’accessibilité dans les régions où l’accès aux ressources humaines en matière de sous-titrage est limité. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’engagement plus large de CME en faveur d’une société plus équitable, prônant l’inclusivité et visant un public plus large dans sa programmation.

« Nos recherches révèlent que plus de 10 % des téléspectateurs de nos marchés souffrent d’une forme de déficience auditive. En répondant aux besoins des personnes en situation de handicap, CME garantit l’égalité d’accès à l’information et aux divertissements pour tous, quelles que soient leurs capacités », explique Hana de Goeij, Responsable de l’action sociale et du développement durable chez CME.

Grâce à leur flexibilité, les produits d’AI-Media peuvent être étendus à d’autres contenus du portefeuille de CME, ce qui permettra à CME d’élargir son offre en matière d’accessibilité au fil du temps. Conjointement, AI-Media et CME établissent une nouvelle référence en matière d’inclusivité dans la diffusion et ont un impact durable sur des millions de téléspectateurs dans toute la région.

Pour en savoir plus sur les solutions de sous-titrage LEXI d’AI-Media, consultez le site www.ai-media.tv.

À propos d’AI-Media

Fondée en 2003 en Australie, AI-Media est une entreprise technologique pionnière spécialisée dans le langage d’IA et les solutions innovantes de flux de travail de sous-titrage.

En tant que leader mondial, AI-Media fournit des technologies et des solutions de sous-titrage et de traduction de haute qualité, optimisées par l’IA, en direct et en différé, à un large éventail de clients et de marchés dans le monde entier.

Pour la première fois en février 2024, AI-Media a dévoilé des données inédites démontrant la supériorité de son produit de sous-titrage optimisé par l’IA, LEXI, par rapport aux processus humains traditionnels plus coûteux.

Avec son expérience approfondie du secteur et sa technologie d’IA sophistiquée facilitant la création de solutions qui rationalisent et simplifient les processus, AI-Media permet aux principaux diffuseurs, entreprises et agences gouvernementales du monde entier d’assurer une accessibilité fluide et une inclusivité de leur contenu.

AI-Media (ASX : AIM) est cotée à la bourse australienne depuis le 15 septembre 2020.

Pour en savoir plus sur AI-Media, consultez le site www.ai-media.tv.

À propos de Central European Media Enterprises (CME)

CME exploite des chaînes de télévision en Bulgarie, en Croatie, en République tchèque, en Roumanie et Moldavie, en Slovaquie et en Slovénie, et est l’une des principales entreprises de médias et de divertissement en Europe centrale et orientale. CME diffuse 46 chaînes de télévision, gratuites ou payantes, et touche 49 millions de téléspectateurs au total. CME possède également la plateforme de SVOD VOYO.

Pour en savoir sur CME, consultez leur site Internet

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/98258ea6-4b0b-44dd-90ea-4fc9c2da7726