AIM 与 Central European Media Enterprises (CME) 签署了具有里程碑意义的五年协议

伦敦, Dec. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为全球领先的实时与录制 AI 字幕及语言技术公司，AI-Media 欣然宣布与 Central European Media Enterprises (CME) 达成一项为期五年的战略性协议，这标志着 AI-Media 首次赢得中欧和东欧地区的重要广播客户。

AI-Media 将利用其先进的 LEXI 解决方案，借助其 SDI 编码器网络，提供实时字幕服务，范围涵盖 CME 在克罗地亚、斯洛文尼亚、保加利亚、罗马尼亚、捷克和斯洛伐克的六个旗舰电视台。

根据这项多年合作协议，AI-Media 将为每个电视台提供由 AI 生成的实时字幕服务，助力 CME 实现提升内容可访问性的目标，同时推动其环境、社会与治理 (ESG) 目标的全面落实。

“与 CME 的合作是一个令人振奋的里程碑，标志着我们在东欧地区赢得了首个重要广播客户。这一合作也意味着，CME 的数百万名观众将受益于我们的 LEXI 字幕解决方案，以六种不同语言更加便捷地获取丰富内容。” AI-Media 国际销售副总裁 John Peck 表示， “CME 对可访问性的承诺与 AI-Media 的愿景完美契合。能够凭借行业领先的字幕技术助力他们实现这一目标，我们感到由衷自豪。 我们期待继续为 CME 提供支持，共同推动中欧和东欧地区可访问性解决方案的持续发展。”

CME 决定实施实时闭路字幕，既出于战略考量，也是相关法规的要求。 通过引入实时字幕，CME 在可访问性领域为人力字幕资源匮乏的地区树立了新标杆。 这一举措是 CME 更广泛社会责任承诺的体现，旨在推动社会公平，提高包容度，并为其节目吸引更广泛的观众群体。

CME 社会责任与可持续发展负责人 Hana de Goeij 表示： “我们的研究表明，我们的市场上有超过 10% 的观众饱受某种形式听力障碍的困扰。CME 可满足有障碍人群的需求，确保所有人都能平等地获取信息和娱乐内容，无论他们的能力如何。”

凭借在 CME 产品组合中灵活拓展至更多内容的潜力，AI-Media 的前瞻性产品为 CME 提供了有力支持，使其能够不断深化并拓展可访问性服务。 AI-Media 与 CME 携手合作，共同为广播行业树立全新的包容性标杆，必将对整个地区数百万名观众产生深远且持久的影响。

如需了解关于 AI-Media 的 LEXI 字幕解决方案的更多信息，请访问 www.ai-media.tv。

关于 AI-Media

AI-Media 于 2003 年在澳大利亚成立，是一家专门提供 AI 语言和字幕工作流程解决方案的先锋技术公司。

作为全球领先者，AI-Media 为全球各类客户和市场提供以 AI 为后盾的优质实时字幕和录制字幕及翻译等技术和解决方案。

2024 年 2 月，AI-Media 首次公布了突破性数据，展示其 AI 字幕产品 LEXI 相对于传统更昂贵的人工工作流程所具备的优势。

AI-Media 致力于利用其深厚的行业经验和先进的 AI 技术，创造简化流程的解决方案，为全球领先的广播公司、企业和政府机构提供支持，确保其内容播报具有无缝的可访问性和包容性。

AI-Media (ASX: AIM) 于 2020 年 9 月 15 日在澳交所上市交易。

如需了解关于 AI-Media 解决方案的更多信息，请访问 www.ai-media.tv。

关于 Central European Media Enterprises (CME)

CME 在保加利亚、克罗地亚、捷克共和国、罗马尼亚、摩尔多瓦、斯洛伐克和斯洛文尼亚等国家运营电视台，是中欧和东欧地区领先的媒体和娱乐公司之一。 CME 运营着 46 个电视频道，业务涵盖免费频道和付费频道，触达观众总数为 4900 万人次。 CME 还拥有 SVOD 平台 VOYO。

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