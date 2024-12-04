AIM 與 Central European Media Enterprises (CME) 簽訂具標誌性的 5 年協議

倫敦, Dec. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖機實時及錄製人工智能 (AI) 字幕和語言技術公司 AI-Media，欣然宣佈與 Central European Media Enterprises (CME) 達成策略性的 5 年合作協議，這是該公司首次獲得中歐及東歐的廣播客戶。

AI-Media 將會透過由 SDI 編碼器系統所驅動的尖端 LEXI 解決方案，為 CME 位於克羅地亞、斯洛文尼亞、保加利亞、羅馬尼亞、捷克及斯洛伐克的六間旗艦電視台提供實時字幕服務。

在這項橫跨多年的合作協議中，AI-Media 將為每間電視台提供由人工智能生成的實時字幕，以支持 CME 推動無障礙環境及符合其環境、社會和管治 (ESG) 之目標。

AI-Media 海外銷售部門副總裁 John Peck 表示：「這次與 CME 的合作是令人振奮的里程碑，代表著我們在東歐的首個主要廣播公司客戶，讓數以百萬計的 CME 觀眾可以透過我們的 LEXI 字幕解決方案，以六種不同語言獲得更多內容。 CME 對無障礙環境的承諾與 AI-Media 的願景相符，我們能夠利用公司領先業界的字幕技術協助 CME 實現這一目標，讓我們倍感自豪。 在 CME 於中歐及東歐各地推動無障礙環境之際，我們期待為他們提供協助。」

CME 實施即時隱藏式字幕的決定，是基於策略和立法的考慮。 透過採用實時字幕，CME 正為人工字幕資源存取受限制地區的無障礙環境訂立新的標準。 該舉措是 CME 對更公平社會作出更廣泛承諾的一部分，目的旨在提高包容性，以及令其節目可接觸更多受眾。

CME 社會目的及可持續發展主管 Hana de Goeij 解釋說：「我們的研究顯示，在我們的市場中超過 10% 的觀眾存在某種程度的聆聽困難。 CME 通過滿足聽障人士的需求，確保所有人無論其能力如何，都能以公平的方式獲得資訊和娛樂。」

AI-Media 面向未來的產品可靈活擴充至 CME 產品組合中的其他內容，讓 CME 有能力隨著時間變遷擴展其無障礙產品。 AI-Media 與 CME 攜手為廣播節目的包容性樹立了全新基準，為數以百萬計地區內的觀眾帶來持久深遠的影響。

欲了解更多關於 AI-Media LEXI 字幕解決方案的資料，請瀏覽 www.ai-media.tv。

關於 AI-Media

AI-Media 是一家專門開發 AI 語言及字幕工作流程解決方案的先驅科技公司，於 2003 年在澳洲創立。

作為全球領先者，AI-Media 為全球各類客戶和市場提供優質的 AI 驅動實時字幕和錄製字幕及翻譯等技術和解決方案。

2024 年 2 月，AI-Media 首次公開了其 AI 字幕產品 LEXI 的突破性數據，展示相對於傳統人工流程的優越性。

AI-Media 擁有豐富的行業經驗和先進的 AI 技術，從而創造簡化流程的解決方案，為全球領先的廣播公司、企業和政府機構提供支援，確保其內容播報具有無縫的可訪問性和包容性。

AI-Media (ASX: AIM) 於 2020 年 9 月 15 日在澳洲證券交易所正式上市。

欲了解更多關於 AI-Media 的解決方案，請瀏覽 www.ai-media.tv。

關於 Central European Media Enterprises (CME)

CME 於保加利亞、克羅地亞、捷克共和國、羅馬尼亞、摩爾多瓦、斯洛伐克及斯洛文尼亞等地營運電視台，是中歐及東歐地區最頂尖的媒體及娛樂公司之一。 CME 通過 46 個免費及收費頻道進行廣播，觸及的觀眾總數達 4,900 萬人。 CME 同時亦擁有 SVOD 的平台 VOYO。

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