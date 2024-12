2ONE Labs reçoit de la FDA un deuxième avis favorable concernant sa demande PMTA pour d’autres produits de sachets de nicotine de marque 2ONE®

LAKE TAHOE, Nevada, 05 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2ONE Labs Inc. a le plaisir d’annoncer que sa deuxième demande préalable d’autorisation de mise sur le marché pour un produit du tabac (Premarket Tobacco Product Application, ou PMTA) pour d’autres types de sachets de nicotine 2ONE® aromatisés soumise auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a reçu un avis favorable.

Vincent Schuman, PDG de 2ONE Labs, s’est félicité de l’obtention de cet avis favorable supplémentaire : « Notre stratégie a toujours été de maintenir un flux régulier de demandes PMTA justifiables et responsables pour les sachets de nicotine de la marque 2ONE®, afin de refléter les demandes actuelles des consommateurs adultes pour ces produits. Nos dépôts de PMTA réalisés en temps opportun auprès de la FDA reflètent la détermination de notre entreprise à positionner constamment ses produits à la pointe de l’innovation sur le marché des sachets de nicotine.

À l’instar de notre demande PMTA précédente pour 2ONE® qui fut acceptée, celle-ci passera à l’étape suivante dans le cadre de l’examen par la FDA. 2ONE Labs a pour objectif de financer ces soumissions afin d’obtenir une autorisation de la FDA. Nos partenaires grossistes, détaillants et sponsors doivent voir en cet avis favorable un signe supplémentaire de notre capacité à gérer ce processus complexe qu’est la PMTA, et de notre détermination à soutenir la marque 2ONE® sur le marché américain ».

Schuman a ajouté : « Les sachets de nicotine 2ONE® sont destinés à des utilisateurs adultes (21 ans et plus), qui souhaitent abandonner les cigarettes, les cigares ou les produits de tabac à mâcher et à usage oral traditionnels. La marque 2ONE® est présente sur le marché depuis début 2020 et a permis à des milliers d’adultes de faire un meilleur choix en matière de consommation de nicotine. Nous sommes convaincus que les consommateurs adultes continueront de considérer 2ONE® comme le meilleur produit en sachet de sa catégorie. Cet avis favorable de la FDA suite à la soumission de la PMTA pour 2ONE® reste très encourageant, et ne fait que renforcer notre détermination à répondre encore et toujours aux besoins des consommateurs adultes qui souhaitent arrêter le tabac ».

Les sachets de nicotine 2ONE® sont disponibles dans différents niveaux de nicotine et dans des saveurs agréables, auprès de plus de 20 000 points de vente à travers le pays, y compris auprès des enseignes Circle K. Les consommateurs adultes peuvent également les acheter en ligne à l’adresse : www.21Pouches.com.

À propos des sachets de nicotine 2ONE®

2ONE Labs Inc. : fondée par les pionniers de la production de nicotine synthétique, 2ONE Labs se spécialise dans les produits à base de nicotine sans tabac les plus innovants destinés aux consommateurs adultes qui souhaitent trouver une alternative aux autres produits du tabac. Pour plus d’informations, veuillez contacter 21Pouches.com.

2ONE® est une marque déposée de 2ONE Labs Inc., Lake Tahoe, Nevada. Tous droits réservés.

