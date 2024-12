2ONE Labs Recebe a Segunda Notificação de 'Aceitação' PMTA da FDA para Produtos de Bolsa de Nicotina da Marca 2ONE® Enviados Adicionalmente

LAKE TAHOE, Nevada, Dec. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O 2ONE Labs Inc., tem o prazer de anunciar a 'Aceitação' da sua segunda Solicitação de Produto de Tabaco Pré-comercializado (PMTA) pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA para seus produtos com sabores adicionais de nicotina da marca 2ONE®.

Contente com o recebimento da notificação de ‘Aceitação’ da FDA, Vincent Schuman, CEO da 2ONE Labs, disse: “Nossa estratégia sempre foi manter um fluxo constante de pedidos de PMTA suportáveis e responsáveis da marca de bolsas de nicotina 2ONE® que refletem as demandas atuais de produtos de consumo adulto. Nossos pedidos oportunos de PMTA à FDA refletem o compromisso da nossa empresa em permanecer na vanguarda da inovação de produtos no mercado de bolsas de nicotina.

“Isso significa que a solicitação de PMTA da 2ONE® agora passará para a próxima etapa importante da análise da FDA. A 2ONE Labs visa financiar esses pedidos de 'Autorização' bem-sucedida da FDA. Nossos parceiros de atacado, varejo e de patrocínio devem confiar nessa ‘Aceitação‘ adicional como um sinal da nossa capacidade de gerenciar e navegar nesse complexo processo de PMTA e do nosso compromisso de apoiar a marca 2ONE® no mercado dos EUA.”

Schuman acrescentou: “Bolsas de nicotina da 2ONE® Tobacco-Free para usuários adultos (21+), que acham difícil mudar de cigarros, charutos ou produtos tradicionais de tabaco orais mastigáveis. A marca 2ONE® está no mercado desde o início de 2020 e ajudou muitos milhares de adultos a avançar para uma melhor oferta de nicotina. Acreditamos que os adultos continuarão a procurar o 2ONE® como o melhor produto de bolsa da categoria em que se tornou. Continuamos otimistas com a aceitação do pedido da 2ONE® PMTA pela FDA e ansiosos para continuar a apoiar as necessidades dos consumidores adultos que deixam de usar o tabaco.”

Os produtos de bolsas de nicotina 2ONE® são oferecidos em uma variedade de níveis de nicotina e sabores satisfatórios em mais de 20.000 pontos de venda em todo o país, inclusive nas lojas Circle K, e podem ser comprados online por consumidores adultos em: www.21Pouches.com.

Sobre as 2ONE® Nicotine Pouches

2ONE Labs Inc.: Fundada por pioneiros na produção de nicotina sintética, a 2ONE Labs é especializada em fornecer os produtos de nicotina sem tabaco mais inovadores para consumidores adultos que buscam uma alternativa aos produtos de tabaco. Para mais informação, contate 21Pouches.com.

2ONE® é uma marca comercial registrada da 2ONE Labs Inc., Lake Tahoe, NV. Todos os direitos reservados.

