Founder Group 获得约 6800 万美元有条件中标通知书，拟在马来西亚开发 100 兆瓦太阳能电站

吉隆坡，马来西亚, Dec. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Founder Group Limited（纳斯达克股票代码：FGL）（以下简称“Founder Group”或“本公司”）欣然宣布已获得一份价值约 6800 万美元（约合 2.9926 亿马来西亚令吉）的有条件中标通知书（LOA），拟在马来西亚丹绒马林开发一座 100 兆瓦太阳能电站。 这座太阳能电站占地 900 英亩，将成为一处重要的能源基地，可提供 100 兆瓦的电力输出，为位于马来西亚恩塞特市的先进人工智能数据中心供电。 Founder Group 将成为这一变革性项目的工程、采购与建设 (EPC) 合作伙伴。

Hexatoff Group Sdn. Bhd. （ “Hexatoff Group” ）是该项目的主要合作伙伴，也是一家专注于基础设施和建筑施工的交钥匙解决方案提供商。 该公司已在马来西亚财政部注册，并持有该国最高等级的建筑许可证（G7）。 这一合作伙伴关系将进一步巩固马来西亚在东南亚地区作为人工智能和数字基础设施领先中心的地位，助力该国在前沿科技与可持续发展领域大展宏图。

预计到 2026 年，马来西亚的太阳能 EPCC 服务行业市场规模将达到约 3.5 亿美元（约合 15 亿令吉），复合年增长率（CAGR）为 23.5%，彰显该国对可再生能源的坚定承诺。 这一承诺在 2023 年 8 月发布的《马来西亚国家能源转型路线图》（National Energy Transition Roadmap - NETR）中得到了进一步体现，该路线图旨在提升该国的可再生能源能力。 正如马来西亚投资发展局（Malaysian Investment Development Authority - MIDA）所述，该路线图重点围绕太阳能装置、可再生能源区以及大规模储能系统展开。 随着这些政府倡议逐步落地，越来越多的数据中心、半导体等行业的企业以可持续发展目标为驱动力。在马来西亚加速可再生能源发展的进程中，这一趋势又反过来为工程、采购、建设和调试（EPCC）公司带来了丰厚的机遇。

Founder Group Limited 首席执行官 Lee Seng Chi 表示： “对于 Founder Group 而言，今天是一个具有重要意义的里程碑。我们荣幸地获得了马来西亚丹绒马林 100 兆瓦太阳能电站开发项目的有条件中标通知书。 该项目不仅彰显我们对马来西亚可再生能源事业的坚定承诺，更与其《国家能源转型路线图》高度契合，旨在助力推动可再生能源产能的提升与拓展。 我们与基础设施解决方案领域知名领先企业 Hexatoff Group 携手合作，充分彰显了我们在能源领域推动创新与可持续发展的坚定决心，同时也为马来西亚实现成为先进人工智能与数字基础设施中心的宏伟愿景贡献了积极力量。”

关于 Founder Group Limited

Founder Group Limited 是一家专注于马来西亚太阳能光伏（PV）设施的全流程工程、采购、建设和调试（EPCC）解决方案提供商。 公司的主要业务集中在两个关键领域：大型太阳能项目以及商业和工业（C&I）太阳能项目。 公司的使命是为客户提供创新的太阳能安装服务，推广生态友好资源，并实现碳中和目标。

如需了解该公司的更多信息，请访问 https://www.founderenergy.com.my/。

关于 Hexatoff Group Sdn. Bhd.

Hexatoff Group Sdn. Bhd. 是一家专注于基础设施和建筑施工的马来西亚顶级交钥匙解决方案提供商。 该公司已在马来西亚财政部注册，并持有最高等级的建筑许可证（G7），充分体现了其承接大型项目的能力。

Hexatoff Group 成立于 2015 年，秉持创新建筑理念，结合逾 20 年的深厚行业积淀，致力于在每一个项目中都提供卓越品质与可靠保障。 其项目组合涵盖了多个知名开发项目，如 Aster Residence、Salak South Residential Development 和 Twinz Condominium，这些项目的合同总额超过 2 亿马来西亚令吉。

Hexatoff Group 始终致力于追求创新、可持续发展和卓越品质，在马来西亚城市与工业景观变革中留下了深远的印记，书写了一个融合信任与卓越的传奇篇章。

如需了解该公司的更多信息，请登录 https://hexatoffgroup.com/。

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