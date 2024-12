Film „Soul Searching“: Fortführung der Kultur und Förderung des Schutzes der Chinesischen Mauer

SHIJIAZHUANG, China, Dec. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Dreharbeiten zum Film „Soul Searching“, der von der Hebei Guangdian Film and Television Culture Co., Ltd und der Yanwen Film and Television Culture and Media Hebei Co. koproduziert wird, wurden vor kurzem in der Stadt Qian'an in der Provinz Hebei abgeschlossen. Der Film wird in nächster Zeit offiziell in den großen Kinos anlaufen.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link klicken.

Der Film erzählt die Geschichte von Bai Fugui, einem Wächter der Großen Mauer, der sich auf die Suche nach einem in einem Mauerstein versteckten Ring macht. Bei seiner Suche erfährt er von einigen kaum bekannten Heldentaten, die sich am Fuße der Chinesischen Mauer, wo Soldaten und Zivilisten ihr Land verteidigten, ereigneten. Durch seine Liebe zur Großen Mauer erkennt Bai Fugui was es bedeutet, Wächter der Großen Mauer zu sein. Der Film erzählt nicht nur vom Schicksal und Wandel verschiedener Charaktere, die am Fuße der Chinesischen Mauer leben, sondern weckt auch Interesse an der Geschichte der Chinesischen Mauer und ihrer Wächter.

Li Wei, Drehbuchautor und Regisseur des Films erklärt: „Die wichtigste Quelle der Motivation für unsere Arbeit ist die Wahrheit. Die meisten Handlungen im Film beruhen auf wahren Begebenheiten“. Der Filmemacher fordert alle auf: „Lasst uns gemeinsam die Kultur der Chinesischen Mauer weitergeben und mit vereinten Kräften einen Beitrag zu ihrem Schutz leisten.“

Die Große Mauer in Hebei ist mehr als 2.000 Kilometer lang. „Der schönste Teil der Chinesischen Mauer liegt in Hebei“, heißt es. In Hebei befinden sich viele berühmte Sehenswürdigkeiten wie etwa der Alte Drachenkopf, die „Schönste Große Mauer“, der Abschnitt der Großen Mauer, der unter Wasser liegt, der „erste Pass unter dem Himmel – Shanhaiguan“, die „auf dem Kopf stehende Große Mauer“, die marmorne Große Mauer und so weiter.