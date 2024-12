SHIJIAZHUANG, Chine, 05 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Récemment, le tournage du film « Soul Searching », coproduit par Hebei Guangdian Film and Television Culture Co., Ltd et Yanwen Film and Television Culture and Media Hebei Co., s’est achevé dans la ville de Qian’an, dans la province du Hebei. On s’attend dans un avenir proche à ce que le film soit officiellement lancé dans les principaux cinémas.

Ce lien renvoie vers une photo annexée au présent communiqué.

Le film raconte l’histoire de Bai Fugui, un défenseur de la Grande Muraille, qui entreprend un voyage afin de retrouver une bague cachée dans une brique. Il découvre au cours de ses recherches, une multitude d’actes héroïques qui restent méconnus et qui se sont déroulés au pied de la Grande Muraille, où des soldats et des civils ont combattu pour défendre leur pays. C’est dans son amour pour la Grande Muraille que Bai Fugui puise le sens de la défendre. Le film montre non seulement le destin et l’évolution de différents personnages dont l’histoire se déroule au pied de la Grande Muraille, mais il attire également davantage l’attention du public sur l’histoire de la Grande Muraille ainsi que sur le groupe de défenseurs de cette dernière.

Li Wei, scénariste et réalisateur du film a déclaré en ces termes : « La vérité est la source la plus puissante de motivation de notre travail. La plupart des intrigues du film sont basées sur des événements réels ». Il lance un appel à tous : « Unissons nos efforts pour transmettre la culture de la Grande Muraille et utilisons nos forces pour contribuer à sa protection ».

Dans la province du Hebei, la Grande Muraille s’étend sur plus de 2 000 km. Il a été dit que « La Grande Muraille a laissé sa plus grande partie au Hebei. » Le Hebei compte de nombreux sites touristiques célèbres, tels que l’Ancienne tête de Dragon donnant sur la mer, la « Plus belle Grande Muraille », la Grande Muraille sous-marine, ainsi que le « Premier col du monde : Shanhaiguan », la « Grande Muraille renversée », la Grande Muraille de marbre, et bien d’autres encore.