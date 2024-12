Coloplast A/S - Beslutninger på den ordinære Generalforsamling 2024

I dag, den 5. december 2024, har Coloplast A/S afholdt ordinær generalforsamling, hvor følgende beslutninger blev vedtaget:

Årsrapporten for regnskabsåret 2023/24 blev godkendt.

Forslag om udbetaling af ordinært udbytte på 17,00 kr. pr. aktie á nominelt 1 kr. blev godkendt. I tillæg til de 5,00 kr. pr. aktie á nominelt 1 kr. udbetalt i forbindelse med halvårsresultatet, vil der således være udbetalt udbytte for regnskabsåret 2023/24 på samlet 22,00 kr. pr. aktie á nominelt 1 kr.

Vederlagsrapporten for regnskabsåret 2023/24 blev godkendt.

Vederlaget til medlemmerne af bestyrelsen for regnskabsåret 2024/25 blev godkendt.

Lars Søren Rasmussen, Niels Peter Louis-Hansen, Annette Brüls, Carsten Hellmann, Jette Nygaard- Andersen og Marianne Wiinholt blev genvalgt til bestyrelsen.

EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som Coloplast A/S’ revisor. Valget gælder såvel lovpligtig regnskabsaflæggelse som erklæringsopgaver i forbindelse med bæredygtighedsrapportering.

Dirigenten blev bemyndiget til at foretage visse registreringer hos Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder.

Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling valgte bestyrelsen Lars Søren Rasmussen som formand og Niels Peter Louis-Hansen som næstformand. I tillæg til bestyrelsesmedlemmerne valgt på den ordinære generalforsamling består bestyrelsen af tre medarbejdervalgte medlemmer: Thomas Barfod, Nikolaj Kyhe Gundersen og Roland Vendelbo Pedersen.

For yderligere information, kontakt venligst

Investorer og analytikere

Anders Lonning-Skovgaard

Executive Vice President, CFO

Tlf. +45 4911 1111

Aleksandra Dimovska

Vice President, Investor Relations

Tlf. +45 4911 1800 / +45 4911 2458

Email: dkadim@coloplast.com

Simone Dyrby Helvind

Senior Manager, Investor Relations

Tlf. +45 4911 1800 / +45 4911 2981

Email: dksdk@coloplast.com

Presse og medier

Peter Mønster

Sr. Media Relations Manager

Tlf. +45 4911 2623

Email: dkpete@coloplast.com

Adresse

Coloplast A/S

Holtedam 1

DK-3050 Humlebæk

Danmark

CVR Nr. 69749917

Hjemmeside

www.coloplast.com

Denne selskabsmeddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den engelske version gældende.

Coloplast blev grundlagt på passion, ambition og engagement. Vi opstod på grundlag af en sygeplejerskes ønske om at hjælpe sin søster og en ingeniørs faglige evner. Vi er drevet af empati, og vores mission er at gøre livet lettere for mennesker med behov inden for intim sundhedspleje. Gennem årtier har vi hjulpet millioner af mennesker til at leve et mere uafhængigt liv, og vi vil fortsætte dette arbejde gennem udvikling af innovative produkter og tjenester. På globalt plan omfatter vores forretningsområder Stomi, Kontinens, Avanceret Sårpleje, Urologi samt Stemme og Respiratorisk pleje.

Coloplast-logoet er et registreret varemærke tilhørende Coloplast A/S. © 2024-12.

Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

Vedhæftet fil