Mavenir présentera sa stratégie d’entreprise lors de l’Annual Global Analyst Event à Dallas

RICHARDSON, Texas, 05 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, le fournisseur d’infrastructures basées sur le cloud qui bâtit les réseaux de demain, organisera son Annual Global Analyst Event les 11 et 12 décembre 2024. La société y présentera ses efforts continus en faveur de la transformation numérique des réseaux mobiles et renforcera sa présence au sein de l’industrie des télécoms en tant que fournisseur d’infrastructures logicielles basées sur le cloud se consacrant à la construction de réseaux avant-gardistes ouverts, désagrégés et dotés d’IA. Au cours de cet événement, Mavenir dévoilera ses avancées de pointe, ses initiatives stratégiques et sa démarche prospective aux analystes, clients et partenaires du monde entier.

Le temps fort de l’événement sera marqué par des discussions animées par des analystes avec l’équipe dirigeante de Mavenir, qui aborderont l’ensemble du portefeuille de solutions de la société, y compris les technologies Open RAN (radio et vRAN) et Mobile Core (IMS, Packet Core, Digital Enablement, Messaging, Security). Les dirigeants évoqueront également la dynamique prometteuse de l’entreprise, notamment sa récente distinction aux 2024 Global Telecoms Awards, où sa solution Network Intelligence as a Service a remporté le prix Advancing Artificial Intelligence. En outre, plusieurs clients et partenaires de Mavenir aborderont les innovations technologiques récentes et les déploiements fructueux rendus possibles par la technologie Mavenir dans le monde entier.

Parmi les points forts de l’événement figurent :

présentation du portefeuille robuste de Mavenir, conçu pour répondre aux besoins des opérateurs en matière de monétisation des réseaux et de rentabilité. Apprentissages et stratégie future : informations clés permettant d’accélérer les déploiements Open RAN par le biais de la différenciation et de l’innovation.

planification de la consolidation du portefeuille IMS Core de Mavenir, à partir de sa base existante supportant des centaines de millions d’abonnés à travers divers services, notamment des services mobiles, fixes, résidentiels et d’entreprise. Le plan de croissance se concentre sur la capitalisation de la base des opérateurs historiques, en ciblant les opportunités de remplacement des fournisseurs historiques et en élargissant le portefeuille croissant de Mavenir. Capitalisation sur le portefeuille Packet Core à forte croissance : la solution Converged Packet Core (cœur de réseau par paquets convergents) de Mavenir connaît une croissance rapide dans le segment 5G, stimulée par une demande accrue pour des cas d’utilisation tels que le FWA, les communications par satellite, les réseaux privés, le Edge Computing et la hausse du trafic IdO/appareils connectés. En tant que seule solution cloud-native, proposant une suite complète de fonctions de cœur de réseau par paquets, Mavenir est idéalement positionnée pour tirer profit de l’évolution de l’industrie vers l’automatisation, l’IA/ML, l’efficacité énergétique, et d’autres cas d’utilisation clés.

projets visant à exploiter le portefeuille complet de bout en bout (E2E) de Mavenir et à saisir les opportunités prometteuses de monétisation de la 5G avec des solutions cloud-natives. Durabilité : comment l’engagement de Mavenir en faveur de solutions durables et à faible consommation d’énergie renforce l’excellence opérationnelle dans les réseaux E2E.

comment l’engagement de Mavenir en faveur de solutions durables et à faible consommation d’énergie renforce l’excellence opérationnelle dans les réseaux E2E. Défis des opérateurs : relever les défis de l’assurance des services de réseau auxquels sont confrontés les fournisseurs de services de communication (CSP) à l’aide de la solution Network Intelligence as a Service alimentée par l’IA/ML, ouvrant ainsi la voie à l’automatisation de niveau 4.

relever les défis de l’assurance des services de réseau auxquels sont confrontés les fournisseurs de services de communication (CSP) à l’aide de la solution Network Intelligence as a Service alimentée par l’IA/ML, ouvrant ainsi la voie à l’automatisation de niveau 4. L’innovation par le biais de partenariats : aperçu de la collaboration avec des tiers, axée sur la promotion de l’innovation dans divers domaines.

Pardeep Kohli, président-directeur général de Mavenir, inaugurera cet événement de deux jours en présentant la stratégie d’avenir de l’entreprise. Il a déclaré : « Mavenir n’est pas un simple fournisseur d’équipement. Nous jouons un rôle essentiel dans la redéfinition des réseaux de demain, en nous appuyant sur notre innovation technique inégalée et notre compréhension unique des possibilités stratégiques offertes aux fournisseurs de services de communication grâce à la transformation des réseaux. Nous sommes impatients de rencontrer la communauté mondiale des analystes télécoms et de leur permettre de découvrir en personne nos avancées technologiques, nos partenariats stratégiques et notre engagement permanent en faveur du développement durable. »

Notes à l’attention des rédacteurs

Aperçu du Global Analyst Event de Mavenir : 11–12 décembre 2024

Pendant deux jours, le Global Analyst Event mettra en lumière la stratégie de Mavenir en matière d’Open RAN en présentant des expériences clients concluantes qui démontrent la performance et l’évolutivité, ainsi que des collaborations stratégiques avec des innovateurs qui repoussent les limites dans de nombreux domaines. Mavenir exposera ses stratégies d’accélération des déploiements Open RAN, en se concentrant sur la différenciation et l’innovation, et dévoilera ses plans pour stimuler la croissance de la société en tirant parti de son portefeuille complet de bout en bout et en saisissant de nouvelles opportunités de monétisation de la 5G grâce à des solutions cloud-natives. Le développement durable occupera également le devant de la scène, avec une attention particulière portée aux solutions efficaces sur le plan énergétique qui garantissent l’excellence opérationnelle, tandis que la solution Network Intelligence as a Service de Mavenir, alimentée par l’IA/ML, répondra aux défis pressants des opérateurs en matière d’assurance des services de réseau. En présentant son portefeuille robuste, Mavenir renforcera son rôle de visionnaire dans le développement de solutions de télécommunications innovantes et durables, ouvrant la voie à une nouvelle ère dans la transformation des réseaux. Pour en savoir plus, veuillez contacter AR@mavenir.com.

À propos de Mavenir

Mavenir bâtit aujourd’hui les réseaux de demain grâce à des solutions basées sur le cloud et à l’IA, qui sont écologiques de par leur conception et qui permettent aux opérateurs de tirer parti des avantages de la 5G et de mettre en place des réseaux intelligents, automatisés et programmables. En tant que pionnier de l’Open RAN et innovateur du secteur, Mavenir et ses solutions primées assurent l’automatisation et la monétisation des réseaux mobiles dans le monde entier, accélérant la transformation des réseaux logiciels auprès de plus de 300 fournisseurs de services de communication dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés dans le monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.mavenir.com

