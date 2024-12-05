Mavenir 將在達拉斯年度全球分析師活動上，展示前瞻性企業策略

李察遜，德州, Dec. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 建構網絡未來的雲端原生網絡基礎設施供應商 Mavenir 將於 2024 年 12 月 11 日至 12 日舉行年度分析師活動，探討該公司正在進行推動流動網絡數碼轉型的工作，並鞏固其在電訊行業的影響力——作為雲端原生、軟件驅動的基礎設施供應商，專注於建立開放、分解式和支援人工智能的未來網絡。在活動期間，Mavenir 將向全球分析師、客戶和合作夥伴展示其尖端進展、策略性措施和前瞻性策略。

活動亮點是由分析師主持、與 Mavenir 高層領導團隊交流的爐邊對談，話題將涉及該公司的整體解決方案組合，包括 Open RAN (無線電和 vRAN) 和流動核心技術 (IMS、分組核心、數碼支援、訊息傳遞、安全性)。高層領導還會提及公司極具潛力的發展動向，包括最近在 2024 年全球電訊獎評選中獲得的認可——其網絡智能服務榮獲先進人工智能大獎。一些 Mavenir 客戶和合作夥伴還將展示透過採用 Mavenir 技術在全球範圍內實現的最新科技創新成果和成功部署。

大會亮點包括：

全面的產品組合更新： 展示 Mavenir 強大的產品組合，專為滿足營運商對網絡變現和成本效率的需求而量身打造。

展示 Mavenir 強大的產品組合，專為滿足營運商對網絡變現和成本效率的需求而量身打造。 經驗教訓與未來策略： 重要見解有助我們透過差異化和創新來進一步加速 Open RAN 棕地部署。

重要見解有助我們透過差異化和創新來進一步加速 Open RAN 棕地部署。 對 IMS 核心產品組合的持續投資： 規劃 Mavenir 如何在其現有基礎上加強 IMS 核心產品組合，為流動、固網、住宅和企業等各種服務的數以億計用戶提供支援。此發展計劃著重利用現有基礎，尋找替代現有供應商的機會並擴大 Mavenir 不斷增加的產品組合。

規劃 Mavenir 如何在其現有基礎上加強 IMS 核心產品組合，為流動、固網、住宅和企業等各種服務的數以億計用戶提供支援。此發展計劃著重利用現有基礎，尋找替代現有供應商的機會並擴大 Mavenir 不斷增加的產品組合。 利用高速發展的分組核心產品組合： 在 FWA、衛星通訊、專用網絡、邊緣運算和物聯網/連接裝置流量持續上升等應用案例需求不斷增加的推動下，Mavenir 的融合分組核心在 5G 領域正迅速增長。作為唯一的雲端原生、基礎、提供全套分組核心網絡功能的產品，我們將會介紹 Mavenir 如何具備獨特的優勢，從而充分利用以自動化、AI/ML、能源效率和其他關鍵用例為目標的產業轉型機會。

在 FWA、衛星通訊、專用網絡、邊緣運算和物聯網/連接裝置流量持續上升等應用案例需求不斷增加的推動下，Mavenir 的融合分組核心在 5G 領域正迅速增長。作為唯一的雲端原生、基礎、提供全套分組核心網絡功能的產品，我們將會介紹 Mavenir 如何具備獨特的優勢，從而充分利用以自動化、AI/ML、能源效率和其他關鍵用例為目標的產業轉型機會。 發展與獲取客戶： 計劃利用 Mavenir 全面的端到端 (E2E) 產品組合，並透過雲端原生解決方案，把握極具潛力的 5G 變現機會。

計劃利用 Mavenir 全面的端到端 (E2E) 產品組合，並透過雲端原生解決方案，把握極具潛力的 5G 變現機會。 可持續發展： Mavenir 對節能、可持續的解決方案的承諾如何促進整個端到端網絡的卓越營運。

Mavenir 對節能、可持續的解決方案的承諾如何促進整個端到端網絡的卓越營運。 營運商挑戰： 應對通訊服務供應商 (CSP) 面臨的保障網絡服務的挑戰，採用由 AI/ML 支援的網絡智能服務，為第 4 級自動化鋪路。

應對通訊服務供應商 (CSP) 面臨的保障網絡服務的挑戰，採用由 AI/ML 支援的網絡智能服務，為第 4 級自動化鋪路。 透過合作關係進行創新：有關注重促進跨領域創新的第三方協作的見解。

Mavenir 董事長兼行政總裁 Pardeep Kohli 將為兩天的活動揭開序幕，介紹公司的前瞻性策略，他表示：「Mavenir 不僅是一間設備供應商，我們擁有無與倫比的科技創新成果，以及有關通訊服務供應商在網絡轉型過程中有可能把握策略性良機的獨特見解，所以在重塑未來網絡方面發揮積極作用。我們期待與全球電訊分析師社群會面，讓他們能夠直接與 Mavenir 經驗豐富的團隊成員交流，了解我們取得的科技進展、策略性合作夥伴關係和對可持續發展的一貫承諾。」

編輯備註

Mavenir 全球分析師活動概況：2024 年 12 月 11 日至 12 日

這次為期兩天的全球分析師活動將會聚焦 Mavenir 的 Open-RAN 準備情況，其中包括展示性能和可擴展性的客戶成功案例，以及與推動不同領域進展的創新者的策略性合作。Mavenir 將會概述加快 Open RAN 棕地部署的策略，重點關注差異化和創新，宣布推動業務增長的計劃，透過全面的端到端產品組合和利用雲端原生解決方案把握 5G 變現新機會來實現。可持續性亦會成為焦點，重點是確保卓越營運的節能解決方案，而 由 AI/ML 驅動的 Mavenir 網絡智能服務將有助應對營運商在保障網絡服務方面的迫切挑戰。透過展示強大的產品組合，Mavenir 得以鞏固自身在推動可持續發展的創新型電訊解決方案領域的地位，彰顯其遠見卓識，為開啟網絡轉型的新時代鋪平康莊大道。欲了解更多資訊，請聯絡：AR@mavenir.com

關於 Mavenir

Mavenir 正在利用設計時即採用環保理念的雲端原生、AI 賦能的解決方案建構未來的網絡。這些方案使營運商得以發揮 5G 的優勢，實現智能、自動化及可編程的網絡。作為 Open RAN 的先驅和久經考驗的行業顛覆者，Mavenir 屢獲殊榮的解決方案正在全球範圍內的流動網絡上實現自動化和商業化，為 120 多個國家的 300 多家通訊服務提供商加速軟件網絡轉型，這些提供商為全球超過 50% 的訂戶提供服務。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.mavenir.com

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