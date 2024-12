Strategi for statens låntagning 2025

Sigtepunkt på 65 mia. kr. for indenlandsk obligationssalg

Sigtepunktet for salget af statsobligationer er 65 mia. kr. i 2025. Fokus vil fortsat være på at udstede i de 2- og 10-årige nominelle løbetidssegmenter suppleret med udstedelser i statens nye grønne obligation, den 30-årige obligation samt inflationsindekserede statsobligationer.

Åbning af 10-årig nominel og grøn tvillingeobligation

På auktion den 5. februar 2025 åbnes en ny 10-årig nominel statsobligation med udløb i 2035. Obligationen erstatter 2,25 pct. 2033 som 10-årig benchmark-obligation. Derudover åbnes en ny grøn 10-årig tvillingeobligation under et opdateret Green Bond Framework i andet halvår.

Begge statens inflationsindekserede obligationer vil indgå i låneviften

For at understøtte likviditeten i statens inflationsindekserede obligationsprogram vil låneviften i 2025 udvides til at indeholde begge statens udestående inflationsindekserede obligationer. Således vil både 0,10 pct. 2030i og 0,10 pct. 2034i være on-the-run-papirer i 2025.

Strategimeddelelsen er tilgængelig på www.statsgaeld.dk.

Henvendelser kan rettes til Henrik Nørby på telefon +45 3363 6525 eller mail: governmentdebt@nationalbanken.dk.

Vedhæftet fil