Værdipapirfonden Sparinvest – foreløbige udlodninger for 2024

På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2024 har Værdipapirfonden Sparinvest nu er opgjort følgende foreløbige udlodninger for foreningens afdelinger for 2024:





Afdeling ISIN Valuta Udbytte pr. andel INDEX Bæredygtige Virksomhedsobligationer HY KL DK0016028020 DKK 1,90 INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta DK0060254043 DKK 0,00 INDEX Globale Aktier KL DK0060747822 DKK 9,40 INDEX Bæredygtige Global KL DK0060747905 DKK 7,40 INDEX Bæredygtige USA KL DK0060748200 DKK 5,50 INDEX Bæredygtige Europa KL DK0060748044 DKK 6,30 INDEX Lav Risiko KL DK0060748556 DKK 3,00 INDEX Mellem Risiko KL DK0060748630 DKK 2,70 INDEX Høj Risiko KL DK0060748713 DKK 2,70 INDEX Emerging Market Bonds DK0062729406 DKK 0,90



Det bemærkes, at der er tale om foreløbige udlodninger. Udlodningerne skal endeligt godkendes på ordinær generalforsamling den 24. april 2025. Udlodninger forventes udbetalt til investorerne den 6. februar 2025.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00.

