OneSight EssilorLuxottica Foundation s’associe avec l’Organisation Mondiale de la Santé pour améliorer la santé visuelle sur le plan mondial, dans le cadre de l’initiative SPECS 2030 de l’OMS

Paris, France et Genève, Suisse (6 décembre2024) – –OneSight EssilorLuxottica Foundation annonce aujourd’hui sa collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en tant qu’organisation collaboratrice partenaire pour le monde entier, dans le cadre de l’initiative SPECS 2030.

L’initiative SPECS 2030 de l’OMS soutient le tout premier objectif en matière de santé visuelle défini par l’OMS à l’échelle mondiale qui vise à augmenter de 40% la couverture effective des défauts visuels d’ici 2030 [dans le monde]. Les Etats Membres de l’OMS se sont engagés sur cet objectif en 2021 lors l’Assemblée Mondiale de la Santé.

Cette collaboration entre l’OMS et OneSight EssilorLuxottica Foundation représente une avancée majeure dans la lutte contre la mauvaise vision, la prévention de la myopie, et l’amélioration mondiale de l’accès à la santé visuelle, et tout particulièrement dans les situations où les ressources sont faibles.

Cette collaboration se concentrera sur le partage d’expérience, le soutien technique, et l’apport de données permettant de changer d’échelle en termes de solutions apportées et de garantir la réelle application de la résolution des Nations Unies ‘Vision pour Tous’. En s’appuyant sur leurs expertises respectives, l’OMS et OneSight EssilorLuxottica Foundation visent à fournir un accès durable et facilité à la santé visuelle à des millions de personnes, améliorant ainsi leur état de santé et leur inclusion sociale.

Le Dr Jérôme Salomon, Sous-Directeur général, Couverture Sanitaire Universelle, Maladies Transmissibles et Non Transmissibles, insiste sur l’importance d’une action collaborative pour atteindre les objectifs mondiaux de santé visuelle : « La santé visuelle n’est pas seulement une priorité de santé– elle est également un impératif social et économique. L’initiative SPECS 2030, qui appuie la résolution ‘Vision pour Tous’ des Nations Unies, nous rappelle qu’une coopération efficace peut en amplifier l’effet et permettre d’apporter des résultats concrets aux communautés dans le monde. »

L’initiative SPECS 2030 vise à accélérer les efforts en faveur de la santé visuelle à l’échelle mondiale en agissant sur cinq piliers clés : Services – améliorer l’accès à des examens de vue ; Personnel – renforcer les capacités en termes de professionnels de la vue qualifiés ; Education – promouvoir la sensibilisation du public à l’importance de la santé visuelle ; Coût – réduire le coût des lunettes et des services associés ; et Surveillance – renforcer la collecte des données et la recherche.

Au travers de ces axes, OneSight EssilorLuxottica Foundation apportera son soutien technique, partagera ses meilleures pratiques, et contribuera aux initiatives destinées à fournir des données à l’OMS, en phase avec l’objectif mondial d’amélioration de la prise en charge des défauts visuels.

Anurag Hans, Head of Mission d’EssilorLuxottica et Président de OneSight EssilorLuxottica Foundation, a souligné le potentiel de transformation que recèle cette collaboration : « La mauvaise vision non corrigée touche 2,7 milliards de personnes dans le monde, ce qui représente un défi mondial majeur. Grâce aux efforts de OneSight EssilorLuxottica Foundation, 961 millions de personnes dans des communautés figurant parmi les plus isolées ont maintenant accès à des services de santé visuelle à moins d’un jour de déplacement de chez eux et 84 millions de paires de lunettes ont été fournies à des personnes qui ne pouvaient auparavant pas en avoir. Toutefois, une telle collaboration est indispensable

pour amplifier les effets et atteindre l’ambition de OneSight EssilorLuxottica Foundation d’éliminer la mauvaise vision non corrigée en une génération. En réunissant une autorité en termes de santé publique telle que l’OMS avec notre expertise dans le déploiement de solutions de terrains innovantes, nous sommes convaincus que nous pouvons générer un effet multiplicateur qui permettra d’apporter la santé visuelle aux régions les plus démunies. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer des vies et d’améliorer les conditions de vie de communautés entières. »

Cette collaboration reflète un engagement partagé à améliorer des vies grâce à une meilleure vision et à progresser vers les Objectifs de Développement Durable, en particulier dans les domaines de la santé, de l’éducation, et de la participation à l’économie.

Pièce jointe