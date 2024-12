Investeringsforeningen Sparinvest – foreløbige udlodninger for 2024 (ny dato)

På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2024 har Investeringsforeningen Sparinvest nu opgjort følgende foreløbige udlodninger for foreningens afdelinger for 2024:

Afdeling ISIN Udlodning pr. andel i afd. valuta Korte Obligationer KL A DK0060105203 0,20 Korte Obligationer KL W DK0060818516 0,30 Korte Obligationer KL KW DK0061549649 0,30 Mellemlange Obligationer KL A DK0060105476 0,00 Mellemlange Obligationer KL W DK0060818862 0,00 Lange Obligationer KL A DK0060105393 0,00 Lange Obligationer KL W DK0060818789 0,00 Lange Obligationer KL KW DK0061549722 0,00 Nye Obligationsmarkeder KL A DK0016030786 0,00 Nye Obligationsmarkeder KL W DK0060818946 0,00 Bæredygtige Virksomhedsobligationer IG KL A DK0060444255 2,30 Bæredygtige Virksomhedsobligationer IG KL W DK0060819084 2,60 Bolig DK0016059926 0,00 INDEX Stabile Obligationer KL A DK0060057487 0,00 INDEX Stabile Obligationer KL W DK0060950541 0,00 Virksomhedsobligationer HY Kort KL A DK0060530764 1,30 Virksomhedsobligationer HY Kort KL W DK0061027000 1,40 Virksomhedsobligationer HY KL W DK0060795391 1,70 Virksomhedsobligationer HY KL A DK0060819324 1,40 Mix Aktier KL A DK0010014778 14,10 Mix Aktier KL W DK0060819670 14,90 Mix Aktier KL KW DK0061549995 14,90 Value Aktier KL A DK0010079631 65,70 Value Aktier KL W DK0060819597 69,00 Value Europa KL A DK0060032571 8,10 Value Europa KL W DK0060819753 8,70 Value Emerging Markets KL A DK0010304856 3,00 Value Emerging Markets KL W DK0060819910 3,80 Danske Aktier KL A DK0010068006 10,60 Danske Aktier KL W DK0060820256 11,50 Danske Aktier KL KW DK0061549565 11,50 INDEX Dow Jones Sustainability World KL DK0010297464 8,70 INDEX Emerging Markets KL DK0060300762 5,90 INDEX Europa Growth KL DK0010297548 10,90 INDEX Europa Small Cap KL DK0010297621 9,70 INDEX Europa Value KL DK0010297704 7,50 INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL DK0060031847 13,20 INDEX Bæredygtige Japan KL DK0010297977 1,00 INDEX OMX C25 KL DK0060442556 15,80 INDEX USA Growth KL DK0010298272 3,30 INDEX USA Small Cap KL DK0010298355 8,00 INDEX USA Value KL DK0010298439 10,30 Bæredygtige Aktier KL A DK0061294048 5,70 Bæredygtige Aktier KL W DK0061294121 6,40 Globale Fokusaktier KL A DK0061293826 10,90 Globale Fokusaktier KL W DK0061293909 11,50 Mix Rente KL A DK0061551702 0,00 Mix Rente KL W DK0061551629 0,20 Mix Rente KL KW DK0061550571 0,20 Mix Maksimum Risiko KL A DK0061551892 5,50 Mix Maksimum Risiko KL W DK0061551975 6,10 Mix Maksimum Risiko KL KW DK0061550225 6,10 Bæredygtige Value Aktier KL A DK0061551546 8,80 Bæredygtige Value Aktier KL W DK0061551462 9,30 Mix Lav Risiko KL A DK0060623189 2,60 Mix Lav Risiko KL W DK0060820330 3,00 Mix Lav Risiko KL KW DK0061550142 3,00 Mix Mellem Risiko KL A DK0060623262 3,70 Mix Mellem Risiko KL W DK0060820413 4,20 Mix Mellem Risiko KL KW DK0061550308 4,20 Mix Høj Risiko KL A DK0060623346 5,40 Mix Høj Risiko KL W DK0060820686 6,00 Mix Høj Risiko KL KW DK0061550068 6,00 Mix Minimum Risiko KL A DK0060914901 2,20 Mix Minimum Risiko KL W DK0060915049 2,90 Mix Minimum Risiko KL KW DK0061550498 2,90

Det bemærkes, at der er tale om foreløbige udlodninger. Udlodningerne skal endeligt godkendes på foreningens ordinære generalforsamling den 7. april 2025 i forbindelse med godkendelse af årsrapport for foreningen.

Udlodninger forventes udbetalt til investorerne den 7. februar 2025 og ikke som oplyst tidligere på dagen den 6. februar.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til mail@sparinvest.dk

Med venlig hilsen

Morten Skipper

Direktør