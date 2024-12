Meddelelse nr. 31/2024: Opdaterede resultatforventninger for 2024

Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde i dag drøftet og opdateret selskabets forventninger til resultatet for 2024.

For 2024 forventer selskabet nu et resultat svarende til et afkast i intervallet -40% til -30%. Selskabet forventede tidligere et resultat for 2024 svarende til et afkast på -30% til -20%.

Strategic Investments A/S’s investeringer består primært af noterede og unoterede small cap aktier. Markedet for small cap investeringer har igennem 2024 været særdeles udfordrende og præget af kursfald, lav investorinteresse og lav likviditet samt store spreads. Det tynde marked giver store kursudsving fra dag til dag.

Det udfordrende og negative markedsmiljø har haft markant indvirkning på værdien af selskabets investeringer. Endvidere må vi konstatere at det for flere af selskabets større aktieposter tager længere tid end hidtil forventet for potentialet i investeringscasen at materialisere sig. Investmentcasen vurderes dog gennemgående fortsat at være intakt, men forsinket.

