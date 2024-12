L'Institut de recherche du CHEO et les Hôpitaux Shriners pour enfants Canada collaborent en lançant le premier programme de Monitorat clinique conjoint sur les troubles métaboliques et génétiques de l’os chez l'enfant

Note pour les rédacteurs : Une trousse pour les médias comprenant le communiqué de presse, les biographies, des séquences vidéo et images fixes sera disponible sur demande.

OTTAWA, Ontario, 06 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Hôpitaux Shriners pour enfants Canada (HSE Canada), en collaboration avec l'Institut de recherche du CHEO, ont le plaisir d'annoncer le lancement du premier programme de Monitorat clinique (Fellowship) conjoint sur les troubles osseux métaboliques et génétiques chez l'enfant sur les troubles métaboliques et génétiques de l’os chez les enfants. Ce Monitorat, d’une durée de deux ans, permet au moniteur clinique de travailler dans chaque hôpital, acquérant ainsi une expertise à la fois en endocrinologie et en génétique. Les enfants atteints de maladies osseuses rares pourront dorénavant consulter un seul expert, plutôt que de devoir se rendre dans plusieurs cliniques hospitalières. Les quatre premières années de ce programme de bourses ont été financées par les Hôpitaux Shriners pour enfants Canada, via les Shriners Tunis d’Ottawa.

Ce Monitorat clinique fera progresser les soins pédiatriques de santé osseuse et la recherche sur les maladies osseuses rares. Le programme de Monitorat se distingue par sa structure unique et est le premier du genre en Amérique du Nord. Les moniteurs cliniques partageront leur temps entre le CHEO à Ottawa (Ontario) et les HSE Canada à Montréal (Québec), acquérant ainsi de l'expérience à la fois dans un environnement orthopédique pédiatrique spécialisé et dans un environnement hospitalier pédiatrique plus général. Cela permettra aux boursiers de voir une plus grande variété de cas et de développer un ensemble de compétences qui combinent à la fois l'expertise des maladies osseuses métaboliques, la génétique et la recherche.

La première partie de ce stage de deux ans se déroulera au CHEO, où l'équipe verra des enfants et des adolescents atteints de maladies osseuses rares, sous la direction de Dre Leanne Ward, et participera à des recherches de pointe.

« Le mentorat et la formation de la prochaine génération de leaders en matière de soins cliniques et de recherche en santé osseuse pédiatrique sont essentiels pour garantir que notre domaine d'expertise unique continue de se développer afin que les enfants d'aujourd'hui et de demain reçoivent les meilleurs soins possibles. C'est en partageant nos connaissances et notre expérience dans plusieurs disciplines que nous pourrons mieux former les futurs cliniciens-chercheurs qui ouvriront la voie à des soins exemplaires et à la découverte scientifique », a déclaré la Dre Leanne Ward, endocrinologue pédiatrique et directrice scientifique du Groupe de recherche en santé osseuse pédiatrique d'Ottawa à l'Institut de recherche du CHEO, titulaire d'une chaire de recherche de niveau 1 sur les troubles osseux pédiatriques à l'Université d'Ottawa.

La deuxième année de la bourse se déroulera sous la direction du Dr Frank Rauch aux HSE Canada, où les enfants atteints de maladies osseuses génétiques proviennent de toute l'Amérique du Nord et où des laboratoires cliniques et de recherche de pointe se concentrent sur ces conditions.

« Cette collaboration innovante représente notre engagement à faire progresser le domaine des troubles osseux pédiatriques, en mettant l'accent sur les conditions génétiques et métaboliques. Ce Monitorat clinique contribuera à façonner l'avenir des soins pour les maladies osseuses chez les enfants en garantissant que les boursiers reçoivent la formation multidisciplinaire la plus complète qui soit et, par extension, que nos patients reçoivent les meilleurs soins qui soient », a déclaré le Dr Frank Rauch, pédiatre et directeur du laboratoire biomédical clinique des Hôpitaux Shriners pour enfants Canada.

« Ce programme de Monitorat, le premier en son genre, est l'exemple parfait d'une collaboration transformatrice en action. Ensemble, nous bâtissons l'avenir des soins pédiatriques pour les maladies osseuses rares en formant la prochaine génération de cliniciens-chercheurs », a déclaré le Dr Jason Berman, président-directeur général et directeur scientifique de l'Institut de recherche du CHEO, vice-président de la recherche du CHEO.

« Dans un véritable esprit de collaboration visant à améliorer les soins orthopédiques pédiatriques au Canada, ce partenariat permettra non seulement d'améliorer la vie des patients et de leurs familles, mais aussi de faire progresser la recherche et l'enseignement », a déclaré Jacques Boissonneault, directeur général des Hôpitaux Shriners pour enfants Canada. « Cette entente est la deuxième que nous signons cette année et il y en aura d'autres à l'avenir, car nous travaillons avec divers établissements canadiens pour permettre à davantage de patients d'accéder à notre expertise de classe mondiale. Nous sommes en mesure de le faire grâce à l'incroyable soutien des Shriners. Les Shriners de Tunis ont toute notre reconnaissance pour avoir cru dans ce programme exceptionnel de Monitorat clinique.

« Les Shriners de Tunis font partie de la communauté d’Ottawa depuis près de cinquante ans. Depuis le tout début ils recueillent des fonds pour améliorer la santé des enfants. Au nom de nos membres, nous sommes ravis de soutenir cette magnifique initiative qui continuera d’aider les enfants et les familles d’Ottawa et d’ailleurs », a déclaré Eric Owen, Potentat des Shriners Tunis d’Ottawa.

Voici Ella Mae Nicholas, âgée de 4 ans, et ses parents Ryan et Anu

À la naissance, on a diagnostiqué chez Ella Mae Nicholas une ostéogenèse imparfaite (OI) de type 4 sévère/modérée. Son père, Ryan Nicholas, est également atteint d'OI, une maladie osseuse génétique, également connue sous le nom de « maladie des os de verre ».Un enfant né avec l'OI peut avoir des os mous qui se fracturent facilement.

Depuis sa dernière fracture, Ryan a pu constater de visu, grâce aux soins que reçoit sa fille, les progrès de la recherche et des soins pour les enfants et les adolescents atteints d'OI.

« Mes os ont cessé de se briser vers l'âge de 18 ans. Au cours des 20 années qui se sont écoulées jusqu'à la naissance d'Ella Mae, il y a eu tellement d'études et de progrès dans le traitement de l'OI que c'en est absolument époustouflant. Je n'ai jamais rien eu de tout cela quand j'étais enfant. C'est comme si j'avais vécu à l'époque du développement de la radio et que j'avais pu assister à l'apparition d'Internet. Voir toutes ces évolutions, c'est un véritable retour en arrière, c'est fantastique », a déclaré Ryan Nicholas.

Ella Mae, qui a maintenant quatre ans et qui est en première année du primaire, est une petite fille forte, avec une grande tolérance à la douleur et une forte personnalité. Elle est suivie par la Dre Ward depuis sa naissance et, comme d'autres enfants, elle bénéficiera de cette bourse unique qui combine l'expertise des Drs Rauch et Ward pour former la prochaine génération de spécialistes.

Détails du programme de Monitorat clinique

Ce Monitorat est destiné aux médecins qui ont terminé leur formation en pédiatrie, en endocrinologie pédiatrique ou en génétique médicale et qui souhaitent se spécialiser dans les maladies osseuses pédiatriques. Les demandes seront traitées par le Bureau de l'éducation médicale postdoctorale de l'Université McGill pour le volet des Hôpitaux Shriners pour enfants du Canada, et par la Dre Leanne Ward du CHEO pour le volet d'Ottawa.

Pour plus d'information sur ce programme et ses modalités de candidature, veuillez consulter le site McGill PGME et contacter pgcoordinator.med@mcgill.ca.

À propos des Hôpitaux Shriners pour enfants – Canada

Fondé à Montréal en 1925, l'Hôpital Shriners pour enfants du Canada est un hôpital bilingue de soins de courte durée qui dispense des soins orthopédiques ultraspécialisés aux enfants du Canada et du monde entier. La mission de l'hôpital est d'assurer le traitement et la réadaptation des nourrissons, des enfants et des jeunes adultes souffrant de problèmes orthopédiques et neuromusculaires tels que la scoliose, l'ostéogenèse imparfaite (maladie des os de verre), le pied bot, la dysplasie de la hanche, les différences de longueur des jambes et la paralysie cérébrale, entre autres. L'hôpital se consacre à l'excellence et à l'innovation dans la pratique clinique, la recherche et l'éducation. Affilié à l'Université McGill, l'hôpital offre une expérience clinique et un enseignement aux résidents et aux professionnels du milieu de la santé dans ses installations exceptionnelles sur le site Glen. L'hôpital est présent dans les communautés à travers le Canada, grâce à la télémédecine, aux cliniques de proximité et aux cliniques satellites.

À propos de l’Institut de recherche du CHEO

L'Institut de recherche du CHEO est un centre mondial d'excellence en recherche pédiatrique qui allie le talent et la technologie dans la poursuite de recherches qui changeront la vie de tous les enfants, adolescents et familles de la communauté du CHEO et d'ailleurs. L'Institut de recherche du CHEO coordonne les activités de recherche du CHEO et est affilié à l'Université d'Ottawa. À l'Institut de recherche du CHEO, les découvertes inspirent la meilleure vie possible pour chaque enfant.



Contacts pour les medias :

Hôpitaux Shriners pour enfants Canada

Tim Fisher

Directeur des communications aux HSE Canada

Timothy.Fisher@shrinenet.org

Institut de recherche du CHEO

Jennifer Ruff

Directrice des communications, Institut de recherche du CHEO

jruff@cheo.on.ca

media@cheo.on.ca