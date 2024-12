Communiqué du 6 décembre 2024: Réalisation de la vente de l'actif immobilier situé à Lima

Paris, le 6 décembre 2024

Electricité et Eaux de Madagascar

Société Anonyme Immobilière Parisienne de la Perle et des Pierres Précieuses

Réalisation de la vente de l’actif immobilier situé à Lima

La société Electricité et Eaux de Madagascar (« EEM », marché réglementé Euronext Paris) et la Société Anonyme Immobilière Parisienne de la Perle et des Pierres Précieuses (« SAIPPPP », Euronext Access) annoncent la réalisation, le 6 décembre 2024, de la vente, au profit d’un investisseur local, de l’actif immobilier à Lima (Pérou), annoncée le 28 octobre 2024.

Cet actif immobilier était détenu par la société péruvienne Soumaya, elle-même détenue à 85% par la société portugaise Grandidiérite, filiale à 100% de SAIPPPP. Il est rappelé que SAIPPPP est détenue à hauteur de 96,66% de son capital par la société EEM.

En conséquence, le prix de vente (net vendeur), de 3,8 millions de dollars américains, sera perçu par Soumaya qui réalisera ultérieurement une réduction de son capital non motivée par des pertes en vue de restituer le produit de cette vente à ses actionnaires, dont 85% reviendra à Grandidiérite, après déduction des frais, impôts et remboursement du compte-courant de SAIPPPP. Grandidiérite procédera ensuite, vers fin mars 2025, à une réduction de son capital permettant à SAIPPPP de percevoir sa quote-part des sommes lui revenant de l’ordre de 2,75 millions de dollars.

À propos d’Electricité et Eaux de Madagascar et de la Société Anonyme Immobilière Parisienne de la Perle et des Pierres Précieuses

Electricité et Eaux de Madagascar, holding financier diversifié (hôtellerie, immobilier), est une société dont les actions sont admises aux négociations sur le marché règlementé d’Euronext Paris (EEM, code ISIN FR0000035719, www.eem-group.com). EEM est également le principal actionnaire (96,66% de son capital) de la Société Anonyme Immobilière Parisienne de la Perle et des Pierres Précieuses – SAIPPPP (MLIPP, code ISIN FR0006859039, www.saipppp-group.com) dont les actions sont inscrites aux négociations sur Euronext Access Paris.

