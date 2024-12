Modernisiertes historisches Live-Drama wird zur Hauptattraktion des Wintertourismus in Nordchina

XI'AN, China, Dec. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf einer Bühne am Fuße des Lishan-Bergs in der nordwestchinesischen Stadt Xi'an vermischen sich Eis und Schnee mit Flammen, während Licht und Schatten mit Musik verschmelzen. Am 1. Dezember wurde vor der Kulisse von Bergen und Gewässern an der historischen Stätte ein groß angelegtes historisches Live-Drama mit dem Titel „The Song of Everlasting Sorrow“ aufgeführt, das vom Huaqing-Palast produziert wurde.

Das Stück „The Song of Everlasting Sorrow“ wurde erstmals im Jahr 2021 aufgeführt. Die Aufführung mit Eis und Feuer ist die aktualisierte Version der traditionellen Produktion. Durch die Innovation des Bühnenbildes, der Choreographie und der High-Tech-Anwendungen wurde eine neue Interpretation der Bühnenkunst erreicht.

Die Aufführung verwandelte den saisonalen Nachteil des Wintertourismus in Xi'an in eine unverwechselbare Erlebnisattraktion und markierte damit den Durchbruch für Live-Open-Air-Aufführungen im Winter in Nordchina.

Das Tanzdrama basiert auf dem erzählenden Gedicht des Dichters Bai Juyi aus der Tang-Dynastie und dreht sich um die Liebesgeschichte zwischen Kaiser Tang Xuanzong (618-907) und seiner Frau Yang Guifei, wobei die bewegenden Kapitel des Gedichts nachgestellt werden.

Die Tang-Dynastie, eine Blütezeit der chinesischen Geschichte, übte über die Seidenstraße einen tiefgreifenden kulturellen Einfluss auf ganz Asien und Europa aus. Heute verbindet das 70-minütige Tanzdrama auf raffinierte Weise historische Erzählungen, Bühnendarstellungen und audiovisuelle Effekte und beeindruckt das Publikum mit der prachtvollen Atmosphäre der Tang-Dynastie.

Seit seiner Premiere im Jahr 2006 wurde das Tanzdrama mehr als 5.300 Mal aufgeführt und zog rund 10 Millionen Besucher an.

Um relevant zu bleiben, erkundet und erneuert das Tanzdrama seine Formen und entwickelt sich ständig weiter.

In diesem Jahr wurde eine Gruppe zentralasiatischer Schauspieler für die Aufführung rekrutiert, was die Offenheit, Inklusivität und Multikulturalität der Gesellschaft der Tang-Dynastie widerspiegelt und den künstlerischen Ausdruck und die internationale Ausstrahlung der Aufführung verstärkt.

Der malerische Huaqing-Palast, ein bekanntes touristisches Ziel, das die Tang-Kultur präsentiert, hat in den letzten Jahren Kultur und Tourismus miteinander verbunden und viele herausragende Produktionen entwickelt, die das Gebiet zu einem der wichtigsten Tourismusprojekte in der Provinz Shaanxi machen.

„Wir werden weiterhin den tiefen künstlerischen Reiz der Tang-Kultur nutzen, die Integration von Kultur und Tourismus vertiefen und die darstellenden Künste nutzen, um die globale Kulturkommunikation zu erleichtern“, sagte Gao Jie, Vorsitzender der Shaanxi Huaqing Palace Cultural Tourism Co.

