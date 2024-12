Monroe Ride Solutions gewinnt den Global Digital Transformation of the Year Award

NORTHVILLE, Mich., Dec. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Geschäftsbereich Monroe Ride Solutions (MRS) von Tenneco, einer der weltweit führenden Anbieter hochentwickelter Fahrwerkskomponenten und -systeme für die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie sowie andere Transportmärkte, hat den Digital Transformation of the Year Award 2024 des Digital Engineering Awards Programms gewonnen. Mit den Digital Engineering Awards werden führende Unternehmen und Technologieanbieter ausgezeichnet, die einen nachhaltigen Wandel vorantreiben. Die Preisträger wurden am 5. Dezember in Dallas bekannt gegeben.

Der Beitrag von MRS „Accelerating Suspension Development Through Neural Networks“ dokumentiert, wie die Ingenieure von Tenneco auf neuronalen Netzwerken basierende Simulationsmodelle einsetzen, um die Entwicklung von Fahrwerksdämpfern erheblich zu rationalisieren und zu verbessern, wodurch Erstausrüster in die Lage versetzt werden, die Einführung neuer Modelle zu beschleunigen und die Umweltbelastung durch physische Tests zu reduzieren. Dieser von MRS in Zusammenarbeit mit dem belgischen Forschungszentrum Flanders Make entwickelte Ansatz schließt die Lücke zwischen Fahrsimulatoren und den kritischen subjektiven Verhaltensbewertungen, die durch konventionelle, physische Modelle und Dämpfermessungen am Fahrzeug erfolgen.

„Dank unserer vollständig digitalen Lösung können wir eine auf einem physikalischen Modell oder tatsächlichen Dämpfermessungen basierende Dämpfercharakterisierung in ein physikgestütztes neuronales Netzwerk übertragen, das bestehende virtuelle Modellierungsmethoden übertrifft“, so Kenny Motte, Senior Manager Engineering bei Monroe Ride Solutions.

Laut Ardan Labrie, Engineering Manager bei Monroe Ride Solutions, hat sich Monroe Ride Solutions durch die erfolgreiche Anwendung neuronaler Netze bei der Dämpferentwicklung als führender Partner bei der Beschleunigung der virtuellen Entwicklungsziele von Erstausrüstern positioniert. „Einige Erstausrüster streben eine 100%ige virtuelle Entwicklung an“, sagte er. „Indem wir die Stärken eines neuronalen Netzwerks mit unseren umfangreichen Datensätzen zur Dämpfercharakterisierung kombinieren, können wir mehr Dämpfereinstellungen testen, lange bevor ein Prototyp gebaut werden muss.“

Es wurden über 200 Beiträge aus 16 Ländern eingereicht. Für die Digital Engineering Awards können sich Produktunternehmen, Hersteller und Erstausrüster weltweit bewerben. Gefördert wird der jährliche Wettbewerb von L&T Technology Services Limited, einem weltweit führenden Unternehmen für digitale Technik und Forschung und Entwicklung, der Information Services Group (ISG) und dem indischen Wirtschaftsnachrichtensender CNBC TV18.

Monroe Ride Solutions, ein Geschäftsbereich des Segments Performance Solutions von Tenneco, produziert und vermarktet zwei breit gefächerte, hochmoderne Fahrwerk-Portfolios für die Erstausrüstung: passive Dämpfer und Ventilsysteme von Monroe OE Solutions sowie semi-aktive und adaptive Federungstechnologien von Monroe Intelligent Suspension.

Über Tenneco

Tenneco gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Automobilprodukten für die Erstausrüstung und den Ersatzteilmarkt. Mit den Geschäftsbereichen DRiV, Performance Solutions, Clean Air und Powertrain treibt Tenneco den Fortschritt in der globalen Mobilität voran, indem Technologielösungen für Leichtfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Off-Highway, Industrie, Motorsport und den Aftermarket angeboten werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tenneco.com.

KONTAKT:

Simonetta Esposito

Global Communications

Tenneco

Sesposito@driv.com

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/425774de-8422-4d41-a4ee-9c029bbd7b4d

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f93e2671-5c62-4c8c-bd61-838df38de66c