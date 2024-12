베트남 최초의 디지털 전용 은행인 Cake Digital Bank, 운영 3년 6개월만에 수익 달성 이정표 세워

베트남 호치민시, Dec. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 베트남의 선도적 디지털 은행인 케이크 디지털 뱅크 (Cake Digital Bank, 이하 Cake)가 설립 3년 반 만에 베트남 최초로 디지털 전용 은행으로 수익성을 달성한 기념비적 성과를 거두었다고 발표했다. 이는 IT 기술 활용에 능통한 젊은층과 상대적으로 소외된 소비자 층을 위해 은행업을 재정의한 Cake가 베트남 금융 업계에 미친 막대한 영향력을 보여주고 있다.

Cake Digital Bank의 인상적인 성장 궤적이 이 같은 성공의 핵심 원동력이었다.

2021년 출범한 Cake는 2024년 6월 디지털 금융 기관의 주요 이정표인 손익분기점을 달성하며 효율성과 확장성 측면에서 성공했음을 입증했다. Cake는 2024년 4분기께 수익성을 발표하며 베트남 최초의 디지털 전용 은행으로 차별화하는 데 성과를 거두었다.

이처럼 놀라운 성공은 탁월한 비즈니스 성과에 힘입은 것으로 분석된다. 2024년 사용자당 수익은 2023년 기록한 사용자당 미화 4달러에서 3배 이상 증가한 미화 12달러를 기록했다. 고객층 규모는 첫 2년 동안 300만 명 수준을 보이다가 2023년 말에는 410만 명으로 확대되었고 2024년에는 거의 500만 명에 달하는 등 급성장세를 보였다.

또한, 월 평균 40만 건에 달하는 신용 관련 업무 신청건을 처리하는 등 베트남의 디지털 전용 은행으로서는 인상적인 수치를 달성하며 Cake의 견고한 신용 관련 운영업무의 파이프라인의 강점을 분명하게 보여주었다.

Cake는 전략적 로드맵에 따라 세계에서 가장 수익성이 높은 디지털 은행 중 상위 5% 안에 드는 것을 목표로 하고 있으며, 경쟁이 치열한 핀테크 환경에서 지속 가능한 성장을 위한 노력을 강조하고 있다.

Cake의 응웬 후 꽝(Nguyen Huu Quang) CEO는 “Cake Digital Bank가 수익성 측면에서 달성한 이 중요한 이정표는 혁신, 고객 중심 서비스, 지속 가능한 성장에 대한 우리의 확고한 의지를 장 보여준다. 우리 구성원들의 헌신과 고객의 신뢰가 이 획기적인 성과를 달성하는 데 중추적인 역할을 하였다. 앞으로도 금융 포용성을 발전시키고 모두를 위한 탁월한 디지털 뱅킹 경험을 제공하기 위해 변함없는 노력을 기울여 나갈 것”이라고 강조했다.

시장 수요에 맞춘 효과적 대응과 AI 적용 강화

Cake는 타깃 고객층, 특히 기술 이용에 능통한 Z세대와 젊은 밀레니얼 세대의 다양한 뱅킹 수요를 충족함으로써 놀라운 수익성 성과를 달성할 수 있었다.

베트남 중앙은행에 따르면 2024년까지 베트남 성인의 약 77%가 은행 계좌를 보유할 것으로 예상된다. 기존 은행이 주도하던 은행 업계에 이제 젊은 고객과 소외된 고객층을 타깃으로 하는 새로운 기업이 진입하고 있는 상황이다.

베트남의 선구적인 디지털 전용 은행인 Cake는 누구나 쉽게 이용할 수 있는 간편한 뱅킹 경험을 제공하고 금융 포용을 장려하기 위해 효과적으로 설계되었다. 이 디지털 은행은 모든 뱅킹 니즈에 맞춘 포괄적인 금융 상품을 제공하고 있다. 편의성을 강조하는 “Easy as Cake” 슬로건은 신속한 계좌 설정, 즉각적인 송금 등의 프로세스에 반영되어 쉽고 즉각적인 뱅킹을 보장하고 있다.

또한 차량호출, 통신, 엔터테인먼트 등 다양한 업계에 걸친 강력한 파트너 네트워크를 통해 Cake는 모든 금융 요구 사항을 원스톱으로 해결할 수 있다.

그 결과, 2024년 Cake의 결제 거래액은 2023년 달성한 22억 달러의 두 배인 47억 달러 규모로 성장했다. 거래 빈도 기준 80%, 금융 참여도 기준 95%의 인상적인 고객 유지율을 자랑하고 있다. 이는 고객 만족도가 높다는 것을 의미하며, Cake의 지속 가능한 수익성에 기여하고 있다.

최첨단 기술을 활용하는 Cake는 AI 기반 솔루션으로 완벽한 금융 경험을 제공하고 있다. Cake는 소비자 니즈에 대한 정교한 분석을 통해 다양한 고객층을 상대로 한 다채로운 맞춤형 서비스를 제공하고 있다. 이러한 전략적 AI 통합은 제품을 넘어 Cake의 비즈니스 활동으로 확장되어 운영 비용을 절감하고 수익률을 개선하는 동시에 사용자 경험을 향상시키고 있다.

Cake의 혁신적인 AI 활용은 '올해의 기술 은행'(Technology Bank of the Year), '최고의 AI 기술 구현' (Best AI Technology Implementation)등 업계의 찬사를 받게 되었다. 이러한 수상은 AI 기반 뱅킹 분야에서 Cake의 리더십을 장 보여주고 있다.