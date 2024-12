Radisson recoupe des teneurs exceptionnelles en or à O'Brien avec 1 345 g/t Au sur 1 m lors de la redécouverte probable de la célèbre « Boîte à Bijoux »

ROUYN-NORANDA, Québec, 09 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources minières Radisson Inc. (TSX-V : RDS, OTCQB : RMRDF) ("Radisson" ou la "Société") est heureuse d'annoncer les résultats d’un sondage unique aux hautes teneurs remarquables au Projet Aurifère O’Brien, détenu à 100%, (le « Projet » ou « O’Brien ») et situé dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, au Québec.

Le sondage peu profond OB-24-347 a été foré juste à l’est des ouvertures historiques de la mine d'or O'Brien. À environ 200 mètres de profondeur verticale, il a recoupé 643,1 grammes par tonne (« g/t ») d'or (« Au ») sur 2,1 mètres, incluant 1 345,0 g/t Au sur 1,0 mètre. L'or en pépites abondantes et la forte silicification suggèrent que le sondage a recoupé, près de la surface, l'extension de la célèbre « Boîte à Bijoux » d'O'Brien, un chantier minier qui serait à l’origine d’échantillons à très hautes teneurs aurifères retrouvés dans plusieurs musées. Un vidéo de la carotte de forage est disponible ICI.

Matt Manson, Président et chef de la direction, a commenté : « Lorsque la mine d'or O'Brien était en opération entre 1926 et 1957, elle était reconnue pour ses teneurs très élevées et des spécimens spectaculaires d'or visible, dont plusieurs font maintenant partie de la collection du Musée royal de l'Ontario. La source de certains des meilleurs spécimens serait le chantier « Boîte à Bijoux », un secteur étroit et vertical à hautes teneurs s'étendant de 250 mètres sous la surface jusqu’à au moins 750 mètres de profondeur. À l'époque, des galeries d'exploration ont été développées afin d’établir cette zone au-dessus du niveau de 250 mètres, sans succès. Le sondage OB-24-347 a maintenant recoupé ce que nous croyons être la « Boîte à Bijoux » légèrement décalée à l'est. Dans notre programme d’exploration 2025, nous avons l'intention de la localiser jusqu'à la surface en complétant des forages supplémentaires et l'exposant par décapage. Les zones à hautes teneurs verticales sont caractéristiques du projet aurifère O'Brien, le chantier « Boîte à Bijoux » a toujours été le meilleur de ces chantiers. Sa redécouverte potentielle représente une opportunité significative offrant une valeur très élevée pour une future mine O'Brien.







Figure 1: Or visible dans le sondage OB-24-347

Matt Manson a poursuivi : « Notre programme de forage 2024 de 35 000 mètres comprends une combinaison de sondages peu profonds, comme celui d’aujourd’hui, et des sondages plus profonds ciblant le potentiel de minéralisations aurifères d'O'Brien en profondeur. À noter, que nous avons récemment complété le sondage OB-24-337, le premier sondage foré directement en-dessous de la mine historique, et, à 1 700 mètres, le sondage le plus profond jamais foré sur le projet. Les résultats de ce sondage devraient être publiés sous peu. »





Figure 2 : Vue longitudinale et Vue en plan de la minéralisation aurifère et des ressources minérales au Projet Aurifère O’Brien, incluant l’illustration du sondage OB-24-347

Minéralisation Aurifère à O’Brien

Les veines aurifères de quartz-sulfure à O’Brien se trouvent dans une fine bande de roches volcaniques mafiques intercalées, de conglomérats, de minces niveaux d’andésites porphyriques du Groupe de Piché, qui sont en contact avec la Faille LLCB d’orientation est-ouest. L’or avec la pyrite et l’arsénopyrite sont généralement associés à des cisaillements et une altération pervasive en biotite qui se développe au sein de plusieurs lithologies du Groupe de Piché et, parfois, dans les roches méta sédimentaires du Groupe de Pontiac et dans les roches méta sédimentaires du Cadillac.

Comme cartographié à l’ancienne mine O’Brien et maintenant reproduit dans les forages modernes, les veines individuelles sont généralement étroites, allant de plusieurs centimètres à plusieurs mètres d’épaisseur. Plusieurs veines se trouvent subparallèles les unes par rapport aux autres, ainsi qu’avec les lithologies du Groupe de Piché et de la faille LLCB. Les veines individuelles présentent une continuité latérale bien établie, avec des Vecteurs subverticaux à hautes teneurs et développées sur des longueurs significatives. La mine historique O’Brien a produit plus d’un demi-million d’onces d’or provenant de tels veines et principalement d’un vecteur d’enrichissement d’une étendue verticale d’au moins 1 000 mètres et une teneur moyenne récupérée de plus de 15,00 g/t Au.

Le Projet dispose de Ressources Minérales Indiquées estimées à 0,50 Moz (1,52 Mt à 10,26 g/t Au), avec des Ressources Minérales Présumées supplémentaires de 0,45 Moz (1,60 Mt à 8,66 g/t Au) basées sur des forages modernes. Les Ressources Minérales qui ne sont pas des Réserves Minérales n’ont pas démontré de viabilité économique.

L’exploration courante se concentre sur la délinéation de la minéralisation des veines bien définies à l’est de l’ancienne mine, avec des Vecteurs à hautes teneurs devenant évidents dans les données d’exploration et décrits comme une série de Vecteurs répétitifs (« Vecteurs 0 à 5 »).

Table 1: Résultats d’analyse détaillés du sondage OB-24-347





Notes sur le calcul des intervalles de forage

L'estimation des Ressources Minérales du Projet Aurifère O’Brien de mars 2023 (« MRE ») a utilisé une teneur de coupure de 4,50 g/t Au, un prix de l'or de 1 600 $ US, une largeur minimale de minage de 1,20 mètres et une limite supérieure de 40 g/t Au sur les composites. Les intervalles présentés dans le Tableau 1 sont calculées avec une teneur de coupure de 1,00 g/t Au, représentant la limite inférieure de la sensibilité à la coupure présentée dans le MRE de mars 2023. Cette méthodologie diffère de celle des précédentes divulgations de Radisson, et les intervalles rapportés dans ce communiqué peuvent ne pas être directement comparables aux intervalles publiés précédemment. Les teneurs des échantillons sont non-coupées. Les longueurs réelles, en fonction de la profondeur des intervalles et l’inclinaison des sondages sont estimées entre 30 et 70 % de la longueur carotte. Codes lithologiques: PON-S3: Sédiments du Pontiac; V3-S, V3-N, V3-CEN: Basalte-sud, nord, central; S1P et S3P: Conglomérats; POR-S et POR-N: Porphyres sud et nord; TX : Tuff à cristaux, ZFLLC: Zone Faille Larder Lake-Cadillac.







Figure 3: Intervalles d’or visible additionnels dans le sondage OB 24-347.





Figure 4: Détails du chantier Boîte à bijoux dans la mine d’Or O’Brien et du sondage OB-24-347 illustrés.

Table 2: Information sur le collet du sondage OB-24-347 contenu dans ce communiqué





Assurance Qualité / Contrôle Qualité

Toutes les carottes de forages de cette campagne sont de calibre NQ. Les analyses ont été réalisées de façon systématique sur une moitié sciée de la carotte. La seconde moitié de la carotte est conservée pour référence future. Les analyses ont été effectuées avec la procédure standard de pyro-analyse avec finition par Absorption Atomique (AA). Les échantillons ayant des résultats supérieurs à 10 g/t Au, ont systématiquement été réanalysés par gravimétrie. Les zones minéralisées contenant de l'or visible ont systématiquement été analysées avec la procédure de tamisage métallique – pulvérisation totale. Le protocole de contrôle de qualité comprend l'insertion d’un échantillon standard, d’un blanc et d’un doublon pour chaque groupe d'échantillons. Radisson a retenu les services du Laboratoire ALS Canada Ltd. à Val-d’Or au Québec.

Personne qualifiée

La divulgation de nature scientifique ou technique dans ce communiqué a été préparée sous la supervision de M. Richard Nieminen, géo., (QC), consultant géologique pour Radisson et Personne Qualifiée au sens du Règlement NI 43-101. M. Nieminen est indépendant de Radisson et du Projet Aurifère O’Brien.

À propos de Ressources Minières Radisson Inc.

Radisson est une société d'exploration aurifère concentrée sur son projet O’Brien détenu à 100%, situé dans le camp minier Bousquet-Cadillac le long de la Faille Larder-Lake-Cadillac, mondialement reconnue, en Abitibi, Québec. Le camp minier Bousquet-Cadillac a produit plus de 25 000 000 d'onces d'or au cours des 100 dernières années. Le projet abrite l'ancienne mine O’Brien, considérée comme le plus important producteur d'or à hautes teneurs du Québec durant sa production. Le Projet dispose de Ressources Minérales Indiquées estimées à 0,50 Moz (1,52 Mt à 10,26 g/t Au), avec des Ressources Minérales Présumées supplémentaires de 0,45 Moz (1,60 Mt à 8,64 g/t Au). Veuillez consulter le rapport technique NI 43-101 « Technical Report on the O’Brien Project, Northwestern Québec, Canada » daté du 2 mars 2023, le Formulaire d'Information Annuel de Radisson pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, et d'autres documents déposés auprès des autorités canadiennes de régulation des valeurs mobilières disponibles sur www.sedar.com pour plus de détails et d'assomptions concernant le Projet Aurifère O’Brien.

