Quanterix Corporation 公告：若您因 Quanterix Corporation（NASDAQ: QTRX）而蒙受損失，請聯絡 Rosen Law Firm 了解您的權益

紐約, Dec. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣布代表 Quanterix Corporation（NASDAQ: QTRX）的股東，調查 Quanterix 可能向投資公眾發佈重大誤導性業務訊息並就此引發的潛在證券索賠。

影響：如果您購買了 Quanterix 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，免去任何自付費用或開支。 Rosen Law Firm 正準備提出集體訴訟，期望為投資者討回損失。

下一步行動：如欲加入潛在集體訴訟，請造訪https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=31441 或免費致電 866-767-3653 或電郵至 case@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

事件概覽：2024 年 11 月 12 日收市後，Quanterix 向美國證券交易委員會提交了 8-K 表格的最新報告。 在最新報告中，該公司宣布「於 2024 年 11 月 11 日，公司董事會的審計委員會按照本公司管理層的建議，並與本公司獨立註冊會計師事務所 Ernst & Young LLP（「EY」）商討後得出結論：公司先前發布截至 2023 年及 2022 年 12 月 31 日為止的經審計綜合財務報表，以及截至 2023 年 12 月 31 日期間三年每年的經審計綜合財務報表，乃至其截至 2022 年 3 月 31 日、2022 年 6 月 30 日、2022 年 9 月 30 日、2023 年 3 月 31 日、2023 年 6 月 30 日、2023 年 9 月 30 日、2024 年 3 月 31 日和 2024 年 6 月 30 日（統稱為「非信賴期」）為止季度和年初至今（如適用）期間的未經審計綜合財務報表，不應再作為依據。」

受此消息影響，2024 年 11 月 13 日 Quanterix 的股價每股下跌 2.77 美元，跌幅為 18.3%，收市價報每股 12.40 美元。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功往績的合格律師。 通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可， 其中許多公司實際上並不提出證券集體訴訟。 選擇律師需要明智。 Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。 Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。 Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。 自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數以億計美元的資金。 僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。 2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」 (Titan of Plaintiffs' Bar)。 事務所的多位律師曾獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

歡迎透過以下方式關注我們以了解最新動態：LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm、Twitter: https://twitter.com/rosen_firm 或 Facebook: https://www.facebook.com/rosenlawfirm/。

律師廣告。 過往結果並不保證獲得類似的結果。

聯絡資訊：

Laurence Rosen 律師

Phillip Kim 律師

The Rosen Law Firm, P.A.

275 Madison Avenue, 40th Floor

New York, NY 10016

電話：(212) 686-1060

免費電話：(866) 767-3653

傳真：(212) 202-3827

case@rosenlegal.com

www.rosenlegal.com