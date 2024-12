ALSTOM SA: Alstom fournira des services d’exploitation et de maintenance à Metrolink, dans le sud de la Californie

Alstom fournira des services d’exploitation et de maintenance à Metrolink, dans le sud de la Californie



Alstom assure la maintenance pour Metrolink depuis 26 ans ; ce nouveau contrat élargit le champ d’action d’Alstom pour inclure également l’exploitation des trains de Metrolink en Californie du Sud.

En plus des 180 emplois qui seront conservés, Alstom prévoit de recruter plus de 200 personnes pour gérer les opérations de Metrolink.

Le contrat de base, d’une durée de 5 ans, est évalué à 515 millions de dollars (soit environ 490 millions d’euros).





9 décembre 2024 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, a annoncé aujourd’hui avoir remporté un contrat auprès de la Southern California Regional Rail Authority (Metrolink) pour l’exploitation, l’entretien et la maintenance de son réseau ferroviaire régional de transport de passagers. Le contrat, d’une durée de cinq ans, est évalué à environ 515 millions de dollars (soit 490 millions d’euros) et courra du 1er janvier 2025 au 30 juin 2030. Pour ce contrat, Alstom emploiera plus de 400 personnes en Californie du Sud. Le contrat prévoit une extension potentielle de trois ans, ce qui porterait la valeur totale du contrat à environ 860 millions de dollars (soit 817 millions d’euros).

Ce contrat s’inscrit dans le prolongement du partenariat de longue date entre Alstom et Metrolink, qui remonte à la livraison des premières voitures Bilevel pour Metrolink, il y a plus de 30 ans. Alstom assure la maintenance de la flotte de Metrolink depuis 1998.

« Nous remercions la Southern California Regional Rail Authority et son conseil d’administration pour la confiance qu’ils accordent à Alstom, alors que nous élargissons notre rôle pour répondre à leurs besoins en matière d’exploitation et de maintenance », a déclaré Michael Keroullé, Président d’Alstom Amériques, poursuivant : « Les clients de Metrolink contribuent à réduire les embouteillages et la pollution, et nous nous engageons à leur apporter notre expérience et notre dévouement pour leur offrir un service de classe mondiale et aider Metrolink à se préparer à accueillir des visiteurs du monde entier lors des grands événements sportifs mondiaux qui se dérouleront prochainement en Californie du Sud. »

Les salariés d’Alstom continueront à fournir des services de maintenance à Metrolink et assureront désormais des services d’exploitation complets sur l’ensemble du réseau Metrolink, soit près de 880 kilomètres de lignes ferroviaires. L’équipe d’Alstom mobilisera plus de 200 employés supplémentaires pour l’exploitation des services Metrolink à partir du 1er juillet 2025.

Le contrat porte sur les services d’exploitation et de maintenance des trains, y compris le personnel de bord et le service à la clientèle, la maintenance de la flotte de matériel roulant et la maintenance des installations, avec une option pour la gestion des matériaux. Avec ce contrat, Alstom consolide sa position de premier fournisseur privé de services d’exploitation et de maintenance ferroviaire en Amérique du Nord.

Une alternative sûre et pratique à la voiture

Le service ferroviaire régional de passagers Metrolink constitue une offre de transport fiable, sûre, abordable et respectueuse de l’environnement, grâce à un réseau interconnecté dans six comtés. Le réseau Metrolink compte 877 kilomètres de lignes et 67 gares dans les comtés de Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura et San Diego, reliant les personnes, les communautés et les entreprises et constituant un lien essentiel dans le paysage de la mobilité de la région. La flotte de Metrolink se compose de 258 voitures de passagers, dont 57 voitures-couchettes et 201 voitures, et de 60 locomotives.

Le réseau de transport Metrolink comprend également le service Arrow, un service de 15 kilomètres dans le comté de San Bernardino qui relie les villes de San Bernardino et de Redlands, alimenté par trois unités multiples diesel (DMU). En 2025, Metrolink accueillera le premier train à hydrogène d’Amérique du Nord, également connu sous le nom de ZEMU (Zero Emission Multiple Unit), dans le cadre de son service Arrow. Alstom ne sera pas responsable de la maintenance des DMU/ZEMU, mais fournira les équipes d’exploitation et assurera la gestion du service Arrow.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre transition d’un chemin de fer périurbain traditionnel vers un véritable opérateur ferroviaire régional, grâce aux responsabilités élargies confiées à une entreprise de classe mondiale telle qu’Alstom », a déclaré Darren Kettle, directeur général de Metrolink. « Nous sommes reconnaissants des efforts et du dévouement des équipes d’Amtrak qui exploitent nos trains Metrolink depuis 2010 et des membres de l’équipe de TransitAmerica Services Inc. qui exploitent Arrow depuis le début de ce service, en 2022. Nous savons qu’Alstom travaillera de concert avec eux au cours des prochains mois pour assurer une transition en douceur et maintenir une expérience client exceptionnelle », a-t-il conclu.

Le premier opérateur privé en Amérique du Nord

Alstom est le leader du marché des services ferroviaires et accompagne ses clients tout au long du cycle de vie de leurs actifs grâce au plus large portefeuille de solutions de services. Les solutions FlexCare Operate d’Alstom couvrent l’ensemble des besoins des clients, y compris l’exploitation de tous les types de flottes, la maintenance de l’ensemble du système de transport, ainsi que des solutions clés en main et des partenariats public-privé. Nos clients bénéficient d’une réduction des coûts d’exploitation et d’une augmentation de l’efficacité opérationnelle grâce à des technologies et des pratiques basées sur plus de 40 ans d’expérience dans l’exploitation et la maintenance des trains et des systèmes ferroviaires. Avec plus de 25 projets d’exploitation et de maintenance en cours dans le monde, Alstom est un partenaire de choix qui aide les autorités de transport et les collectivités à atteindre leurs objectifs en matière de mobilité.

En tant que premier opérateur privé en Amérique du Nord, Alstom propose une large gamme de solutions évolutives d’exploitation des trains pour les passagers et les propriétaires d’actifs : de l’assistance au conducteur à la billetterie, en passant par la programmation et l’optimisation des horaires. Le groupe exploite tous les types de flottes de matériel roulant, Alstom et non Alstom, et propose à la fois des opérations ferroviaires entièrement automatisées et manuelles, avec une optimisation du personnel de bord et du personnel en gare. Les références du Groupe Alstom en Amérique du Nord incluent plus d’une douzaine de systèmes de transport en commun à travers les États-Unis et le Canada, sur 35 sites, grâce à plus de 3 800 experts en services dédiés.

Son portefeuille complet de services comprend également la modernisation, les pièces détachées, les réparations, les révisions, ainsi que les services numériques et d’assistance.

