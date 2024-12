KLÉPIERRE: BLACK FRIDAY : KLÉPIERRE ENREGISTRE UNE AUGMENTATION DE 7 % DE LA FRÉQUENTATION DE SES CENTRES COMMERCIAUX EUROPÉENS, AVEC UNE HAUSSE DE 13,3 % À L'ÉCHELLE NATIONALE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BLACK FRIDAY : KLÉPIERRE ENREGISTRE UNE AUGMENTATION DE 7 % DE LA FRÉQUENTATION DE SES CENTRES COMMERCIAUX EUROPÉENS, AVEC UNE HAUSSE DE 13,3 % À L'ÉCHELLE NATIONALE

Paris, le 9 décembre 2024

Klépierre, leader européen des centres commerciaux, connait un très bon démarrage de la période des achats de fin d’année. Le Groupe a vu la fréquentation monter en flèche à l’occasion du Black Friday et se poursuivre tout au long du week-end.

Partout en Europe, les clients ont donné le coup d’envoi de la saison des achats de fin d’année. Entre le 29 novembre et le 1er décembre 2024, la fréquentation des centres européens de Klépierre a augmenté de 7 % par rapport au Black Friday 2023 et au week-end qui avait suivi (24 au 26 novembre 2023). Soit 500 000 visiteurs supplémentaires par rapport à l’an dernier en l’espace de trois jours. Une tendance particulièrement impressionnante en France avec une hausse de 13,3 %1 de la fréquentation du portefeuille. Les marchés ibériques, italiens et néerlandais contribuent également de manière significative à l’augmentation globale du trafic.

Arrivé en France il y a près de 10 ans, cet événement commercial né sur internet a désormais largement pénétré le commerce physique pour devenir le symbole du lancement de la période des achats de fin d’année.

« Les tendances que nous observons année après année le confirment : le commerce physique connaît un véritable regain. Les consommateurs plébiscitent plus que jamais l’expérience unique qu’offrent les magasins, au-delà de l’acte d’achat. Le niveau d’affluence record dans nos centres partout en Europe est une preuve de la qualité et la pertinence d’une offre commerciale qui répond aux attentes des visiteurs tout en soutenant activement la croissance des commerçants.

Nos centres ne sont pas seulement des destinations shopping. Ils sont des lieux de vie, de partage intergénérationnel et de création de moments inoubliables. Ce grand retour du commerce en magasin est marqué par une dynamique positive pour les chiffres d’affaires de nos commerçants, renforçant leur rôle central dans l’économie locale », conclut Jean-Marc Jestin, président du directoire de Klépierre.

1 L’Alliance du Commerce évoque de son côté une hausse des ventes de seulement 9 % comparée au Black Friday de l’année dernière.

