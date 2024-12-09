Bolloré : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 2 décembre au 6 décembre 2024

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Bolloré


Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 2 décembre au 6 décembre 2024 
       
Présentation agrégée par jour et par marché     
       
Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9402/12/2024FR0000039299  2 446   5,80AQEU
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9402/12/2024FR0000039299  42 510   5,79795CCXE
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9402/12/2024FR0000039299  6 238   5,80TQEX
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9402/12/2024FR0000039299  50 043   5,79925XPAR
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9403/12/2024FR0000039299  19 888   5,77433AQEU
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9403/12/2024FR0000039299  93 572   5,77649CCXE
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9403/12/2024FR0000039299  23 540   5,77291TQEX
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9403/12/2024FR0000039299  279 270   5,7649XPAR
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9404/12/2024FR0000039299  13 840   5,79059AQEU
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9404/12/2024FR0000039299  77 963   5,79152CCXE
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9404/12/2024FR0000039299  13 515   5,79073TQEX
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9404/12/2024FR0000039299  203 893   5,78463XPAR
   Total  826 718   5,77904 


Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/12/2024 09:04:05FR0000039299   5,80EUR  1 000XPAR1110262-19201b337BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/12/2024 09:04:05FR0000039299   5,80EUR  1 000XPAR1110262-19457b337BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/12/2024 09:04:05FR0000039299   5,80EUR  2 683XPAR1110262-19713b337BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/12/2024 09:04:05FR0000039299   5,80EUR  1 394XPARARGD233120241202EBOLLORE SE ANNULATION
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