Bolloré
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 2 décembre au 6 décembre 2024
|Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier
(en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|02/12/2024
|FR0000039299
|2 446
|5,80
|AQEU
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|02/12/2024
|FR0000039299
|42 510
|5,79795
|CCXE
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|02/12/2024
|FR0000039299
|6 238
|5,80
|TQEX
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|02/12/2024
|FR0000039299
|50 043
|5,79925
|XPAR
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|03/12/2024
|FR0000039299
|19 888
|5,77433
|AQEU
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|03/12/2024
|FR0000039299
|93 572
|5,77649
|CCXE
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|03/12/2024
|FR0000039299
|23 540
|5,77291
|TQEX
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|03/12/2024
|FR0000039299
|279 270
|5,7649
|XPAR
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|04/12/2024
|FR0000039299
|13 840
|5,79059
|AQEU
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|04/12/2024
|FR0000039299
|77 963
|5,79152
|CCXE
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|04/12/2024
|FR0000039299
|13 515
|5,79073
|TQEX
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|04/12/2024
|FR0000039299
|203 893
|5,78463
|XPAR
|Total
|826 718
|5,77904
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|Jour/Heure de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantite achetée
|Code identifiant Marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:04:05
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|1 000
|XPAR
|1110262-19201b337
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:04:05
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|1 000
|XPAR
|1110262-19457b337
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:04:05
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|2 683
|XPAR
|1110262-19713b337
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:04:05
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|1 394
|XPAR
|ARGD233120241202E
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:04:06
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|858
|XPAR
|1110262-19969b337
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:04:11
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|142
|XPAR
|1110262-20225b337
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:29:50
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|1 000
|XPAR
|1110262-28417b337
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:29:50
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|1 000
|XPAR
|1110262-29441b337
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:29:50
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|3 317
|XPAR
|1110262-29697b337
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:29:50
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|1 680
|XPAR
|1110262-29953b337
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:29:50
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|500
|TQEX
|00564468718VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:29:50
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|680
|TQEX
|00564468719VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:29:50
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|500
|TQEX
|00564468720VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:29:50
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|1 000
|CCXE
|00564468721VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:29:50
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|1 170
|AQEU
|00564468723VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:29:50
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|395
|TQEX
|00564468724VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:29:50
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|1 000
|CCXE
|00564468725VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:29:50
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|888
|CCXE
|00564468726VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:29:50
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|1 000
|CCXE
|00564468727VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:29:50
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|1 000
|CCXE
|00564468728VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:29:50
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|1 000
|CCXE
|00564468729VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:29:50
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|500
|TQEX
|00564468730VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:29:50
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|395
|TQEX
|00564468731VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:29:50
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|1 000
|CCXE
|00564468732VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:29:50
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|1 000
|CCXE
|00564468733VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:29:50
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|145
|CCXE
|00564468734VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:29:50
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|110
|TQEX
|00564468735VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:29:50
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|1 000
|CCXE
|00564468736VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:29:50
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|967
|CCXE
|00564468737VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:29:50
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|926
|XPAR
|ARGD835920241202E
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:29:50
|FR0000039299
|5,795
|EUR
|1 494
|XPAR
|ARGD836120241202E
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:39:24
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|485
|XPAR
|ARGD1028520241202E
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:39:24
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|600
|XPAR
|ARGD1028720241202E
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:39:24
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|600
|XPAR
|ARGD1028920241202E
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:45:00
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|329
|XPAR
|ARGD1157120241202E
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:45:00
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|963
|XPAR
|ARGD1157320241202E
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 09:45:00
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|963
|XPAR
|ARGD1157520241202E
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 10:05:00
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|133
|XPAR
|ARGD1658520241202E
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 10:05:00
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|133
|XPAR
|ARGD1658720241202E
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 10:05:00
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|2 096
|XPAR
|ARGD1658920241202E
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 10:45:36
|FR0000039299
|5,795
|EUR
|876
|CCXE
|00564482384VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 10:45:36
|FR0000039299
|5,795
|EUR
|124
|CCXE
|00564482385VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 10:45:36
|FR0000039299
|5,795
|EUR
|329
|CCXE
|00564482386VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 10:45:36
|FR0000039299
|5,795
|EUR
|671
|CCXE
|00564482387VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 10:45:36
|FR0000039299
|5,795
|EUR
|238
|CCXE
|00564482388VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 10:45:36
|FR0000039299
|5,795
|EUR
|609
|CCXE
|00564482389VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 10:45:36
|FR0000039299
|5,795
|EUR
|391
|CCXE
|00564482390VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 10:45:36
|FR0000039299
|5,795
|EUR
|1 000
|CCXE
|00564482391VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 10:45:36
|FR0000039299
|5,795
|EUR
|1 000
|CCXE
|00564482392VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/12/2024 10:45:36
|FR0000039299
|5,795
|EUR
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