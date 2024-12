Unitel Technologies et Stellaria déploient un cluster AI/HPC de nouvelle génération pour accélérer le développement R&D de Stellaria

Unitel Technologies, acteur reconnu pour son expertise dans les infrastructures numériques de pointe, annonce la conception et le déploiement d’un cluster AI / HPC (Artificial intelligence for High-Performance Computing) révolutionnaire pour Stellaria. Cette entreprise est engagée dans le développement d’un réacteur nucléaire à sels fondus de nouvelle génération capable de renouveler 100% de son combustible en cœur. Cette alliance a permis à Stellaria de calculer l’ensemble des paramètres des jumeaux numériques de son réacteur nucléaire en un temps record.

Ce projet, réalisé dans la plus grande confidentialité, constitue une avancée technologique majeure pour répondre aux besoins spécifiques de Stellaria, dont la solution pourrait changer l’avenir énergétique du pays. Le cluster de calcul conçu spécifiquement par les équipes d’ Unitel Technologies a été pensé pour relever des défis complexes, mêlant puissance de calcul exceptionnelle, souveraineté technologique intégrale et fonctionnement ininterrompu 24 heures sur 24.

Les Small Modular Reactor (SMR) et Advanced Modular Reactor (AMR) incarnent une nouvelle ère dans l’énergie nucléaire, grâce à leur modularité, leur efficacité énergétique et leur empreinte environnementale réduite. Les exigences de performance dans ce domaine dépassent les standards classiques, nécessitant des solutions numériques capables de simuler et d’optimiser des systèmes hautement complexes. Le cluster de Stellaria a permis de modéliser les jumeaux numériques de son réacteur avec une précision inédite, accélérant ainsi les phases de conception et de validation d’un réacteur à neutrons rapides d’un nouveau genre.

La souveraineté technologique a constitué une priorité absolue dans la conception de cette infrastructure. L’architecture mise en place garantit une maîtrise totale des données et des opérations, un impératif pour Stellaria dans un contexte stratégique et réglementaire exigeant. Ce dispositif repose sur des technologies résilientes et sur des systèmes de sécurité avancés, assurant la confidentialité des travaux menés et la continuité opérationnelle.

« Nous sommes honorés d'accompagner Stellaria dans un projet qui marie innovation technologique et ambition énergétique. Ce cluster IA n’est pas seulement une infrastructure sécurisée ; c’est un outil au service de la transition énergétique et de la souveraineté industrielle. Il témoigne également de la capacité d’Unitel Technologies à répondre aux besoins les plus pointus de ses partenaires », déclare Kevin Polizzi, Président d’ Unitel Technologies.

« Le cluster joue un rôle crucial dans l’accélération du développement des outils de simulation, indispensables pour réduire les délais de conception des réacteurs à neutrons rapides. Grâce à Unitel Technologies, nous avons conçu et livré notre avant-projet sommaire de réacteur en seulement un an et à un coût très compétitif », déclare Nicolas Breyton, Président et Directeur général de Stellaria.

Ce projet illustre la convergence entre acteurs du numérique et de l’énergie, où la performance informatique devient un catalyseur d'innovation dans les domaines critiques. La collaboration entre Unitel Technologies et Stellaria marque une étape importante dans la création de solutions technologiques de rupture, répondant à la réindustrialisation en France et la transformation environnementale qui sont les deux enjeux stratégiques du XXIe siècle.