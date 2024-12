Qianhai Forum zur qualitativ hochwertigen Entwicklung der modernen Dienstleistungsindustrie im Raum Shenzhen-Hongkong

SHENZHEN, China, Dec. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 6. Dezember wurde das Qianhai Forum unter dem Motto „New Situation, New Reform, and New Action: Shenzhen-Hongkong Cooperation to Build a Hub for High-Quality Development of Modern Service Industries“ in Qianhai, Shenzhen, eröffnet. Das Forum umfasste ein Hauptforum, vier begleitende Foren zu den Themen finanzielle Öffnung und Innovation, technologische Innovation im Raum Shenzhen-Hongkong, Rechtsstaatlichkeit im Zusammenhang mit auswärtigen Angelegenheiten und neue Kulturindustrien sowie verschiedene strategische Veranstaltungen zur Stärkung der Pilot-Freihandelszone. Mehr als 100 Vertreter der Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macao, führende Vertreter der Industrie und namhafte Experten kamen in Qianhai zusammen, um die neuesten Entwicklungen in der Kooperationszone zu erörtern.

Aufrechterhaltung dynamischer Entwicklungsimpulse

Qianhai stellt institutionelle Innovation an erste Stelle und treibt eine Öffnung der Institutionen in Bezug auf Regeln, Vorschriften, Management und Standards stetig weiter voran. Zu diesem Zweck hat Qianhai insgesamt 882 institutionelle Innovationen initiiert. Der wichtigste Sektor in Qianhai ist die moderne Dienstleistungsbranche, und Qianhai fördert den Aufbau von 18 Industrieclustern mit Nachdruck. Laut den Statistiken, die von der Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone auf dem Forum veröffentlicht wurden, wuchs das BIP in den ersten drei Quartalen 2024 um 8,2 % und das Import- und Exportvolumen stieg um 50,1 %. Dies deutet auf eine starke Entwicklungsdynamik hin.

Qianhai treibt den Ausbau des Qianhai Shenzhen-Hong Kong Youth Innovation and Entrepreneur Hub systematisch voran. In Zusammenarbeit mit Universitäten wie der University of Hong Kong, der Hong Kong Polytechnic University und der City University of Hong Kong wurde eine Vielzahl von Innovations- und Entrepreneurship-Projekten in diesem Hub entwickelt. Überhaupt hat sich Qianhai zum Ziel gesetzt, ein Zentrum für die umfassende Integration zwischen Shenzhen und Hongkong zu werden.

Schaffung eines innovativen Kooperationskonzepts zwischen Shenzhen und Hongkong

Mit dem Ausbau von Qianhai wurde die Zusammenarbeit zwischen Shenzhen und Hongkong weiter verstärkt, sodass moderne Dienstleistungsunternehmen aus Hongkong einen bequemen Zugang zum Markt des chinesischen Festlands erhalten und die Kooperationsmöglichkeiten in der Industriekette zwischen Shenzhen und Hongkong erheblich erweitert werden.

Cheuk Wing-hing, stellvertretender Verwaltungssekretär der Hong Kong SAR Government (Regierung der Sonderverwaltungszone Hongkong), erklärte, dass Qianhai eine wichtige Kooperationsplattform innerhalb der Guangdong-Hongkong-Macao Greater Bay Area (GBA) ist. Hongkong ist maßgeblich an der Entwicklung von Qianhai beteiligt, da hier mehr als 9.000 in Hongkong ansässige Unternehmen tätig sind und mehr als 10.000 Hongkonger in Qianhai arbeiten und leben. Auch in Zukunft wird die Hong Kong SAR Government ihre Rolle als Zentrum der GBA und als Motor der regionalen Entwicklung stärken. Hongkong ist bestens gerüstet, um eine für beide Seiten vorteilhafte Integration mit Shenzhen und anderen GBA-Städten voranzutreiben und sich aktiver in die gesamte nationale Entwicklung einzubringen. Die führenden Vertreter der Regierung und der Wirtschaft sind aufgefordert, die zahlreichen Chancen zu nutzen, die mit der Entwicklung der GBA einhergehen, und eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit in der GBA und insbesondere in Qianhai anzustreben.

Aufbau eines Hubs für die qualitativ hochwertige Entwicklung moderner, zukunftsorientierter Dienstleistungssektoren

Zheng Yongnian, Professor an der Chinese University of Hong Kong, Shenzhen, und Präsident des Institute for International Affairs, Qianhai, betonte, dass Qianhai im Rahmen des positiven Prozesses der expandierenden Öffnung einen Weg der hochwertigen und nachhaltigen Entwicklung einschlagen und seinen Beitrag als „Sonderzone in einer Sonderzone“ leisten müsse.

Am 7. Dezember fand die thematische Veranstaltung des Qianhai Forum unter dem Titel „2024 Annual Meeting of the China Pilot Free Trade Zone Research Institute Alliance and Seminar on Deepening the Pilot Free Trade Zone Upgrading Strategy“ statt. Die Veranstaltung beinhaltete die feierliche Einweihung des Institute of International Trade Rules an der University of International Business and Economics (UIBE) und die Veröffentlichung des 2024 International Trade Rules Observation Report durch die UIBE. Der Bericht fasst die Entwicklungen des Welthandels und der Weltwirtschaft im Jahr 2023 zusammen und bietet wertvolle Einblicke in das globale Wirtschaftssystem.

Quelle: The Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone