Spryker obtient la compétence AWS dans le domaine des biens de consommation

BERLIN et NEW YORK, 10 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker, la plateforme mondiale de commerce composable de premier plan conçue pour les cas d’utilisation sophistiqués autour du commerce B2B, des places de marché d’entreprise et du commerce IdO, a annoncé aujourd’hui avoir obtenu la compétence Amazon Web Services (AWS) dans le domaine des biens de consommation. Après avoir obtenu des compétences AWS dans les domaines de la fabrication et de l’industrie, de la publicité et du marketing, de la chaîne d’approvisionnement automobile et de la vente au détail, Spryker acquiert ainsi une sixième compétence AWS.

En obtenant le niveau de compétence AWS dans le domaine des biens de consommation, Spryker démontre son expertise technique et l’excellence de ses résultats dans des domaines clés de l’environnement AWS. Cette distinction donne aux clients mondiaux de Spryker l’assurance qu’ils collaborent avec un fournisseur de confiance, bien équipé pour tirer le meilleur parti des solutions AWS afin de stimuler l’innovation, d’améliorer l’efficacité et de favoriser la croissance. Pour obtenir ces compétences, Spryker s’est soumise à une évaluation technique approfondie et a présenté de nombreux témoignages de clients vérifiés.

Selon le Boston Consulting Group, le commerce électronique devrait représenter 41 % des ventes au détail à l’échelle mondiale d’ici 2027, soit une augmentation significative par rapport à 2017 lorsque sa part n’était que de 18 %. Cette forte augmentation de la demande numérique incite les entreprises de produits de grande consommation (CPG) à adapter leurs stratégies rapidement de manière à répondre au plus vite à l’évolution des comportements des consommateurs. Pour les entreprises du secteur des produits de grande consommation qui souhaitent s’adapter aux évolutions du marché et assurer leur résilience commerciale à long terme, il est essentiel de s’associer à un fournisseur de commerce numérique qui comprend les complexités du secteur tout en disposant des capacités techniques et du soutien de l’écosystème afin de rationaliser les opérations concernées.

« Le fait qu’une nouvelle compétence de l’entreprise soit reconnue par AWS constitue pour nous un moment de grande fierté », a déclaré Boris Lokschin, cofondateur et directeur général de Spryker. « Cette reconnaissance reflète les compétences et les connaissances sectorielles exceptionnelles de notre équipe. L’utilisation de l’infrastructure d’AWS nous permet de fournir en permanence des solutions sécurisées, évolutives et innovantes, ce qui aide nos clients à se différencier à l’échelle internationale. »

Maximilian Mauthe, directeur des produits chez New Flag et client de Spryker, a déclaré : « En nous permettant d’effectuer des déploiements rapides, l’architecture évolutive de Spryker s’est révélée d’une grande importance. Sur le plan technique, nous n’avons besoin que d’un mois environ, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un grand nombre de ressources. Les fonctionnalités prêtes à l’emploi de Spryker sont intéressantes et faciles à personnaliser en fonction de nos besoins. Elles offrent un support incroyable et une excellente équipe de service client, et nous pouvons obtenir un support technique de manière proactive, ce qui est vraiment formidable. »

Pour les entreprises du secteur des produits de grande consommation qui cherchent à développer leur expérience commerciale spécifique de manière transparente, évolutive et véritablement flexible, Spryker et AWS offrent une excellente combinaison de services. En associant les meilleurs composants, la solution composable de Spryker permet aux clients de créer et de commercialiser rapidement tout en conservant la flexibilité nécessaire afin de s’adapter à la volatilité des marchés en constante évolution. Avec AWS et Spryker, les clients n’ont pas besoin de gérer des fournisseurs de services cloud et des centres de données : ils disposent d’un point de contact unique pour un service complet, sans tracas ni accords multipartites complexes.

