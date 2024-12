MT Højgaard Holding A/S offentliggør oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier udstedt af MT Højgaard Holding A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf. EU-forordning 596/2014 artikel 19.

Næstformand for bestyrelsen, Morten Hansen, har via Omnia Invest A/S købt aktier i MT Højgaard Holding A/S.

Yderligere oplysninger:

Henvendelse til koncernjuridisk chef i MT Højgaard Holding, Jakob Lindholm, kan ske på telefon +45 22 70 03 65.

