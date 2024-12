AlexJet dévoile une nouvelle identité de marque mondiale et modernise sa flotte

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 10 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon a le plaisir d’annoncer la transition d’AlexJet vers le modèle « une marque, une plateforme » et son changement de nom pour celui de Falcon Luxe.

La nouvelle marque hérite de l’ADN d’AlexJet tout en s’intégrant parfaitement dans la gamme de marques d’aviation privée de Falcon, qui comprend également :

Falcon Elite – une marque mondiale de terminaux privés (FBO)

Falcon Flight Support – une marque mondiale qui offre des services d’assistance aux vols

Falcon Technic – une gamme de services MRO de classe mondiale



Can Şaşmaz, PDG de Falcon, a commenté : « Compte tenu du nombre croissant de voyageurs internationaux qui choisissent de se déplacer en avion privé, je suis convaincu que Falcon Luxe poursuivra son développement avec succès. Avec une forte demande au Moyen-Orient, en Europe ainsi que sur d’autres marchés clés, nous sommes impatients d’offrir à nos fidèles clients la meilleure expérience en vol ainsi que le meilleur rapport qualité-prix. Notre engagement envers la marque se traduit par un investissement continu dans le talent, la technologie et l’infrastructure afin de fournir une gamme de services hautement personnalisés. »

Falcon Luxe exploite une flotte de jets privés modernes et diversifiés comprenant 10 appareils. Les investissements et le développement de la flotte de Falcon Luxe ont été essentiels pour répondre à la demande.

Dans le cadre de la poursuite du développement de la flotte, de nouveaux appareils rejoindront la flotte de Falcon Luxe fin 2024, avec notamment le Bombardier Global Express 6500 long-courrier dans une configuration ultra-premium. Ce nouvel appareil permettra de proposer des vols sans escale allant jusqu’à 12 000 km afin d’assurer la liaison entre la plupart des paires de villes du monde.

Falcon Luxe dévoilera également un nouveau design de cabine premium destiné à attirer les voyageurs à budget élevé vers des vols pouvant durer plus de 14 heures. Le nouveau concept vise à établir de nouvelles normes au sein de l’industrie sur les itinéraires les plus longs du monde. Conçues pour les voyageurs exigeants, les nouvelles cabines promettent une prestation de luxe qui se caractérise par un espace et un confort accrus afin de permettre aux passagers de se détendre ou de travailler sans effort à bord de l’appareil.

Lorsque vous voyagez à bord d’un avion de Falcon Luxe, chaque itinéraire est méticuleusement conçu de manière à garantir les plus hauts niveaux de sécurité, de sûreté et de bien-être pour tous les passagers. Pour en savoir plus sur l’univers Falcon, rendez-vous sur flyfalcon.com.

À propos de Falcon

Falcon est un fournisseur de services aéronautiques de premier plan qui s’engage à offrir une prestation de luxe, une sécurité et un confort inégalés dans toutes les facettes de l’aviation privée. Il comprend quatre marques : Falcon Luxe est une flotte de jets privés modernes disponibles à l’affrètement dans le monde entier ; Falcon Elite est un réseau international de terminaux privés de luxe (FBO), Falcon Technic propose une gamme complète de services MRO ; Falcon Flight Support veille à ce que chaque vol se déroule sans accroc. De la technologie intuitive jusqu’à la discrétion et la prévoyance de nos services, nous portons la plus grande attention à chaque détail pour que vous n’ayez pas à le faire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur flyfalcon.com, Instagram et LinkedIn.

Demandes d’information des médias

Oleg Kafarov

Directeur du groupe – Marketing de marque

Alex Investment Group

1001, Marina Plaza, Al Marsa Street, Dubaï, Émirats arabes unis

Téléphone : +971 4 324 6592

alexinvestmentgroup.com

Une photo accompagnant cette communication est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ea0653cf-500e-474c-84d8-66c8d2ab5aa6