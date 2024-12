Technip Energies et GE Vernova remportent un contrat majeur pour le projet Net Zero Teesside Power, la première centrale électrique au gaz du monde avec captage et stockage du carbone

Technip Energies (PARIS : TE), leader d'un consortium avec GE Vernova et son partenaire de construction Balfour Beatty - avec le soutien du partenaire technologique Shell Catalysts & Technologies - a remporté auprès de NZT Power Limited, un contrat majeur(1) pour la réalisation du projet Net Zero Teesside Power (NZT Power) au Royaume-Uni.

NZT Power a annoncé la finalisation du financement du projet et demandé au consortium dirigé par Technip Energies de débuter les activités d'ingénierie, de fourniture des équipements et de construction (EPC) pour la partie portant sur la production d'électricité, le captage et la compression du CO 2 . Cette finalisation du financement fait suite à l'annonce récente par le gouvernement britannique d'un investissement de 21,7 milliards de livres sterling en faveur des projets de captage et de stockage des émissions de carbone issues des activités industrielles, de la production d'énergie et d'hydrogène.

Ce projet pionnier sera la première centrale électrique au gaz dans le monde dotée d'un système de captage et de stockage du carbone. Jusqu'à 2 millions de tonnes de CO 2 par an seront captées puis transportées et stockées de manière permanente par le projet Northern Endurance Partnership. La centrale pourrait produire jusqu'à 742 mégawatts d'électricité flexible et bas carbone, soit l'équivalent des besoins moyens annuels en électricité de plus d'un million de foyers britanniques, soutenant ainsi la transition du Royaume-Uni vers un avenir énergétique plus propre.

Soutenu par le gouvernement britannique, le projet NZT Power pourrait créer plus de 3 000 emplois dans le secteur de la construction et générer 1 000 emplois par an pendant l'exploitation. Cette initiative devrait attirer des investissements privés et aider le Royaume-Uni à atteindre ses objectifs climatiques. Elle s'inscrit dans le cadre du plan du gouvernement britannique visant à atteindre un objectif net zéro d'ici à 2050.

Technip Energies et GE Vernova, soutenus par le groupe d'infrastructure Balfour Beatty, prévoient de construire cette centrale à cycle combiné associée à une usine de captage du carbone. Technip Energies supervisera l'intégration de l’usine de captage du carbone équipée de sa solution Canopy by T.ENTM, et alimentée par le système de captage du CO 2 CANSOLV* de Shell. L'usine sera équipée d'une turbine à gaz 9HA.02 de GE Vernova, d'une turbine à vapeur, d'un générateur électrique, d'un générateur de vapeur à récupération de chaleur, d'un système de recirculation des gaz d'échappement. L’usine bénéficiera d'un contrat de maintenance de GE Vernova d'une durée de 16 ans.

Technip Energies, GE Vernova et Balfour Beatty, soutenus par Shell Catalysts & Technologies, forment ensemble l'Alliance pour le Captage du Carbone (CCA). Les membres de l'Alliance sont engagés à s’investir sur le long terme au Royaume-Uni et disposent déjà d’une empreinte locale et d’une chaîne d'approvisionnement bien établies.

Arnaud Pieton, Directeur général de Technip Energies, a déclaré : « Nous sommes très heureux de travailler avec nos partenaires GE Vernova et Balfour Beatty sur le projet Net Zero Teesside Power. Ce contrat confirme la position de leader de Technip Energies en tant que fournisseur de solutions intégrées de captage de carbone. Je tiens à remercier Net Zero Teesside Power pour leur confiance. Ce projet novateur représente une étape importante dans nos efforts collectifs pour amener la technologie de captage du carbone à l’échelle industrielle. Il permettra de soutenir les objectifs climatiques ambitieux du Royaume-Uni via la production d'électricité bas carbone à partir de gaz, combinée à des énergies renouvelables. En utilisant notre solution Canopy by T.EN™ qui repose sur le système de captage du CO 2 CANSOLV de Shell, nous visons à établir un nouveau standard pour la production d'électricité bas carbone. Ce projet souligne non seulement notre engagement en faveur de l'innovation et de la durabilité, mais aussi le rôle essentiel de la collaboration pour faire avancer la transition énergétique. »

Maví Zingoni, Directeur général de Power chez GE Vernova, a commenté : « Nous sommes convaincus que la technologie CCUS peut jouer un rôle crucial dans la décarbonation de la planète. Nous saluons l'engagement du gouvernement britannique à investir en ce sens, ainsi que la confiance de NZT Power dans notre technologie. Des projets phares tels que Net Zero Teesside Power peuvent apporter à l'industrie les bases de son développement. Nous sommes impatients d'alimenter la centrale avec notre technologie avancée de cycle combiné H-Class, et de procéder à la première utilisation commerciale de notre système de recirculation des gaz d'échappement et de nos technologies d'intégration. Celles-ci visent à soutenir la réduction des émissions de carbone en stimulant l'efficacité et la performance du captage du carbone ».

Leo Quinn, Directeur général du groupe Balfour Beatty, a déclaré : « Net Zero Teesside est un projet novateur qui soutient la transition du Royaume-Uni vers une consommation d'énergie plus propre et plus verte, stimulant la croissance économique régionale dans le nord-est de l'Angleterre. L'annonce d'aujourd'hui nous rapproche de la réalisation de cet objectif ambitieux. Ce projet démontrera la pertinence de notre collaboration et nous permettra d'unir nos forces uniques avec les compétences de Technip Energies en matière d'ingénierie et d'intégration technologique, la technologie de pointe CANSOLV* de Shell en matière de captage du CO 2 et les connaissances inégalées de GE Vernova en matière de production d'énergie ».

Elise H. Nowee, présidente de Shell Catalysts & Technologies, a déclaré : « Notre sélection en tant que fournisseur de la technologie de captage du carbone pour Net Zero Teesside Power témoigne des capacités éprouvées de la technologie CANSOLV* CO₂ de Shell à fournir des réductions d'émissions fiables à grande échelle. Ce projet met également en évidence la force de notre alliance avec Technip Energies, qui combine l'expertise de Shell Catalysts & Technologies en matière de licences technologiques avec l'excellence de Technip Energies en matière d'intégration et de réalisation de projets. Ensemble, nous répondons à la demande croissante de solutions de captage du carbone en postcombustion. Avec le potentiel de capter jusqu'à 2 millions de tonnes de CO₂ par an, Net Zero Teesside Power marque une étape cruciale dans l’objectif du Royaume-Uni vers le net zéro. »

(1) Un contrat « majeur » pour Technip Energies est un contrat représentant plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Le contrat sera inclus dans le carnet de commandes du quatrième trimestre 2024.

*CANSOLV est une marque déposée de Shell.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologies, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 17 000 collaborateurs dans 34 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros en 2023 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

Pour plus d'informations : www.ten.com

À propos de GE Vernova

GE Vernova est une société d'énergie mondiale qui comprend des entreprises d'électricité, d'énergie éolienne et d'électrification, et qui est soutenue par ses entreprises de recherche, de services de conseil et de services financiers. S'appuyant sur plus de 130 ans d'expérience dans la résolution des problèmes mondiaux, GE Vernova est idéalement positionnée pour contribuer à la transition énergétique en continuant d’électrifier le monde tout en s'efforçant de le décarboniser. GE Vernova aide ses clients à alimenter les économies et à fournir l'électricité indispensable à la santé, à la sécurité et à l'amélioration de la qualité de vie. Le siège de GE Vernova est situé à Cambridge, Massachusetts, États-Unis, et emploie plus de 75 000 personnes dans plus de 100 pays à travers le monde. La division Gas Power de GE Vernova conçoit des technologies et des services avancés pour le gaz naturel, ainsi que des solutions de décarbonation visant à contribuer à l'électrification d'un avenir décarboné.

Au Royaume-Uni, l'entreprise gère le seul site de fabrication de réseaux de distribution d’électricité à grande échelle, ainsi que de nombreux autres sites de fabrication importants. GE Vernova contribue déjà à la production de plus de 30 % de l'électricité britannique grâce à ses équipements. Son entreprise nucléaire, GE Hitachi, est l'un des finalistes du concours « Great British Nuclear ».

À propos de Balfour Beatty

Balfour Beatty est un groupe international de premier plan dans le domaine des infrastructures, qui emploie plus de 25 000 personnes. Il est à l'origine de nouvelles solutions novatrices, façonne la pensée, crée des lignes d'horizon et inspire une nouvelle génération de talents qui deviendront les acteurs du changement de demain.

Nous finançons, développons, construisons, entretenons et exploitons les infrastructures de plus en plus complexes et essentielles qui soutiennent les économies nationales et réalisons des projets au cœur des communautés locales.

Au cours des 114 dernières années, nous avons créé des bâtiments et des infrastructures emblématiques dans le monde entier. Actuellement, nous travaillons à la construction de Hinkley Point C, la première centrale nucléaire britannique depuis une génération ; nous construisons le Lyric Theatre, une installation artistique et culturelle de classe mondiale, à Hong Kong ; et nous concevons, construisons, finançons, exploitons et entretenons la superstructure de l'Automated People Mover à l'aéroport international de Los Angeles, le cinquième aéroport le plus fréquenté au monde.

