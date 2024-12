GROUPE PARTOUCHE : Bonne performance sur l’exercice 2024 - Chiffre d’affaires : 434,3 M€ (+2,5 %) - Inauguration des rénovations de trois des plus importants casinos du Groupe

Bonne performance sur l’exercice 2024

Chiffre d’affaires : 434,3 M€ (+2,5 %)

Inauguration des rénovations de trois des plus importants casinos du Groupe

Paris, le 10 décembre 2024, 18h00 - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour le 4ème trimestre de l’exercice 2024 (août à octobre 2024) et pour l’exercice complet (novembre 2023 à octobre 2024).

Au cours de l’exercice 2024, Groupe Partouche a intégralement rénové trois de ses plus importants casinos à Annemasse, Divonne et La Tour-de-Salvagny, ce dernier a également été agrandi et renommé Pasino Grand pour incarner son changement d'univers et de dimension. L'inauguration, sur les mois d’octobre et novembre 2024, de ces nouveaux lieux de vie et de divertissements a marqué les esprits, et l'évolution soutenue de leur activité confirme l'enthousiasme et le plaisir de nos clients à retrouver des espaces et une offre reconfigurés.

Par ailleurs, le 2 décembre 2024, le casino de Cannes s'est réinstallé au sein du mythique Palm Beach, entièrement reconfiguré. Le Casino Royal Palm entre ainsi dans une nouvelle ère.

Chiffre d’affaires annuel 2024 en hausse de +2,5 % à 434,3 M€

Pour l’exercice 2024, le Produit Brut des Jeux (PBJ) s’établit à 712,3 M€, en hausse de +1,5 %, contre 701,5 M€ un an plus tôt, une performance à saluer compte tenu des travaux d’ampleur réalisés au cours de l’exercice sur trois de ses plus grands casinos en exploitation. Au 4ème trimestre 2024 (T4), le PBJ progresse de +2,3 % à 186,0 M€.

En France, le PBJ annuel croît de +0,9 % à 636,1 M€, porté essentiellement par la performance des machines à sous (+1,5 % à 504,0 M€), tandis que le PBJ des formes électroniques de jeux recule de -1,4 % à 132,1 M€ sous l’effet conjugué de la baisse des jeux de tables électroniques (-0,7 %) et des jeux de tables traditionnels (-2,5 %). Ainsi, l’activité des jeux traditionnels du casino de Divonne a notamment souffert pendant la période de travaux. Au T4 2024, le PBJ atteint 166,9 M€ en augmentation de +2,3 % par rapport au T4 2023 grâce à la croissance de toutes les formes de jeux.

À l’international, le PBJ annuel est en hausse de +7,3 % sur un an, à 76,3 M€, intégrant un effet de change favorable de +1,5 M€ lié au casino de Meyrin en Suisse. Du point de vue des activités, la croissance est alimentée par les belles performances des jeux traditionnels (+23,8 % à 36,8 M€) portée par la bonne dynamique des PBJ des jeux online suisses (+34,5 % à 23,6 M€), tandis que le PBJ des machines à sous recule de -4,5 % (à 39,5 M€). Sur l’année, on notera la forte progression du casino de Middelkerke en Belgique (+33,3 %). Au T4 2024, le PBJ ressort à 19,1 M€ en croissance de +1,7 % par rapport au T4 2023.

Au total, après prélèvements, le Produit Net des Jeux s’élève à 338,7 M€ sur 12 mois, en croissance de +1,7 % par rapport à 2023. Au 4ème trimestre 2024, il ressort à 79,7 M€ (+2,6 % par rapport au T4 de l’exercice précédent).

Le chiffre d’affaires hors-jeux s’inscrit en hausse de +4,5 % à 98,5 M€, porté par l’activité Hôtels (+11,0 %) en lien avec la bonne dynamique des hôtels du groupe et l’intégration en son sein de l’Hôtel Pavillon la Rotonde. Le secteur Autres est en recul (-2,5 %) à 11,6 M€.

Au total, le chiffre d’affaires annuel 2024 s’établit à 434,3 M€ en hausse de +2,5 % par rapport à 2023. Il ressort à 107,0 M€ au T4 2024, enregistrant une dynamique satisfaisante par rapport au T4 2023 de +3,7 %.

Prochain rendez-vous : Résultats de l’exercice clos au 31 octobre 2024 : mardi 28 janvier 2025, après la clôture de la Bourse

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, un club de jeux, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 41 casinos et emploie près de 3 900 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP

ANNEXES

1- Chiffre d’affaires consolidé

En M€ 2024 2023 Variation Premier trimestre (novembre N-1 à janvier N) 118,7 116,4 +2,0% Deuxième trimestre (février à avril) 101,9 99,2 +2,6% Troisième trimestre (mai à juillet) 106,8 105,1 +1,6% Quatrième trimestre (août à octobre) 107,0 103,1 +3,7% Chiffre d'affaires total consolidé 434,3 423,8 +2,5%

2- Construction du chiffre d’affaires consolidé

2.1 – Quatrième trimestre

En M€ 2024 2023 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 186,0 181,8 +2,3% Prélèvements -106,3 -104,2 +2,1% Produit Net des Jeux (PNJ) 79,7 77,7 +2,6% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 27,9 26,2 +6,8% Programme de fidélisation -0,6 -0,7 -10,3% Chiffre d'affaires total consolidé 107,0 103,1 +3,7%

2.2 – Cumul 12 mois

En M€ 2024 2023 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 712,3 701,5 +1,5% Prélèvements -373,7 -368,6 +1,4% Produit Net des Jeux (PNJ) 338,7 332,9 +1,7% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 98,5 94,3 +4,5% Programme de fidélisation -2,9 -3,4 -16,0% Chiffre d'affaires total consolidé 434,3 423,8 +2,5%

3- Ventilation du CA par secteur d’activité

3.1 – Quatrième trimestre

En M€ 2024 2023 Variation Casinos 94,4 91,6 +3,1% Hôtels 9,0 8,4 +7,0% Autres 3,5 3,1 +13,2% Chiffre d'affaires total consolidé 107,0 103,1 +3,7%

3.2 – Cumul 12 mois

En M€ 2024 2023 Variation Casinos 391,5 383,8 2,0% Hôtels 31,2 28,1 11,0% Autres 11,6 11,9 -2,5% Chiffre d'affaires total consolidé 434,3 423,8 +2,5%

4- Lexique

Le « Produit Brut des Jeux » correspond au résultat des différents jeux opérés, après le paiement des gains des joueurs. Cette somme est débitée de « prélèvements » (État, communes, CSG, CRDS).

Le « Produit Brut des Jeux » devient après prélèvements le « Produit Net des Jeux », soit une composante du chiffre d’affaires.

