Duck Creek Technologies 在北美、欧洲、中东和非洲以及亚太地区进行战略任命，以加强全球销售领导力

波士顿, Dec. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies 是一家全球智能解决方案提供商，定义了财产与意外险 (P&C) 和一般保险的未来，该公司任命了三位经验丰富的高管加入其全球高级领导团队，旨在促进公司及其客户的发展与转型。这些高管分别是北美销售高级副总裁 William Magowan；欧洲、中东和非洲地区总经理 Elodie Hilderal；以及亚太地区总经理 Christian Erickson。他们将在整个组织内携手合作，共同创造新的扩张和收入增长机会，同时确保为 Duck Creek 的全球客户和合作伙伴提供世界一流的体验。

William、Elodie 和 Christian 拥有丰富的保险技术从业背景，包括在 Duck Creek 的工作经历：

William Magowan 重新加入 Duck Creek，担任 北美销售高级副总裁， 他在保险技术行业拥有 20 年的销售领导经验。他在发展和领导高绩效销售团队、推动产品创新以及提供可靠的客户价值方面有着出色的业绩。

重新加入 Duck Creek，担任 他在保险技术行业拥有 20 年的销售领导经验。他在发展和领导高绩效销售团队、推动产品创新以及提供可靠的客户价值方面有着出色的业绩。 Elodie Hilderal 被任命为 欧洲、中东和非洲地区总经理 ，此前她曾担任 Duck Creek 的销售副总裁，成绩斐然。Elodie 是一位在保险和再保险企业软件行业具有深厚背景的杰出领导者，在销售、专业服务和客户成功领域担任了 15 年的领导职务。

被任命为 ，此前她曾担任 Duck Creek 的销售副总裁，成绩斐然。Elodie 是一位在保险和再保险企业软件行业具有深厚背景的杰出领导者，在销售、专业服务和客户成功领域担任了 15 年的领导职务。 Christian Erickson 在企业软件、云、网络安全和专业服务领域拥有超过 25 年的丰富经验，出任亚太地区总经理一职。在加入 Duck Creek 之前，Christian 曾在 Cognizant 和 Accenture 等多家公司担任金融服务和保险部门总经理，负责增长、客户成功和专业服务。





Duck Creek Technologies 首席执行官 Mike Jackowski 表示：“William、Elodie 和 Christian 的任命标志着 Duck Creek 迎来关键时刻。他们的领导才能和行业专长使我们能够在 2025 年实现前所未有的增长，并扩大我们的全球影响力。Duck Creek 是保险技术领域的先驱，我们的客户希望我们从部署解决方案到提供客户体验，都能树立卓越的标准。这三位高管都拥有丰富的背景、专业知识和公认的成功经验，有助于确保 Duck Creek 继续引领行业发展，为保险公司和投保人带来持久的利益。”

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引领财产与意外险 (P&C) 及一般保险未来的全球智能解决方案供应商。我们是构建现代化保险系统的平台，使保险业能够利用云计算的强大功能，实现敏捷、智能且长盛不衰的运营。真实、服务至上和公开透明是 Duck Creek 的核心理念；我们相信，保险应该在个人和企业最需要的时间、地点并以他们最需要的方式为其服务。我们市场领先的解决方案既可单独提供，也可整套提供，所有这些均可通过 Duck Creek OnDemand 获得。请访问 www.duckcreek.com，了解更多信息。欢迎在社交媒体渠道 LinkedIn 和 X 上关注 Duck Creek，获取最新资讯。

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