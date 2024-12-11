Cloudera 加快企業 AI，推出 RAG Studio 預覽版

聖克拉拉，加州, Dec. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 唯一真正的數據、分析和 AI 混合平台 Cloudera ，今天宣布推出其檢索增強生成​（RAG）工作室。 RAG 工作室使企業能夠在數分鐘內使用實時企業數據部署 RAG 聊天機械人。 這個無需編碼的解決方案，使 AI 應用程式對非技術用戶更易於使用，促進了商業和 IT 團隊在 AI 開發中的協作，並使 AI 工具更普及，讓更多用戶採用。 論是在本地還是雲端，通過利用安全、可靠的實時數據，RAG 工作室使企業能夠利用頂尖技術發揮 AI 的價值。

隨著聊天機械人成為流行的 AI 應用案例，企業正面臨著持續的錯誤回應風險。 一項 研究 發現，ChatGPT 成功率的範圍在 0.66% 至 89% 之間，取決於不同的任務。 RAG 是一種強大的 AI 模式，結合了檢索系統和生成式 AI 的優勢。 這提高了準確性和情境相關性，並增強了可解釋性和信任度。 RAG 驅動的聊天機械人通過實時的企業特定數據回答問題，而不是依賴一般資訊，顯著減少了錯誤回答的情況。 通過使用可靠的企業數據為已訓練的 LLM 提供商業背景，可以提高成功率。

RAG 工作室為 Cloudera 客戶提供的好處包括：

企業數據價值最大化 ：Cloudera 客戶在複雜的數據豐富環境中營運，擁有分佈在混合和多雲生態系統中的結構化和非結構化數據。 RAG 使他們能夠有效利用這些數據，通過將其整合到 AI 工作流程中，實現動態檢索和情境回應。

：Cloudera 客戶在複雜的數據豐富環境中營運，擁有分佈在混合和多雲生態系統中的結構化和非結構化數據。 RAG 使他們能夠有效利用這些數據，通過將其整合到 AI 工作流程中，實現動態檢索和情境回應。 實現可擴展且具有成本效益的 AI 解決方案 ： 在企業中擴展 AI 解決方案通常面臨高計算成本、模型重訓的複雜性以及確保數據治理穩健等挑戰。 RAG 通過減少對計算密集型生成模型的依賴，整合至 Cloudera 平台，提供成本效益高且安全的 AI 工作流程，並消除不斷調整模型的需要，來解決這些問題。

： 在企業中擴展 AI 解決方案通常面臨高計算成本、模型重訓的複雜性以及確保數據治理穩健等挑戰。 RAG 通過減少對計算密集型生成模型的依賴，整合至 Cloudera 平台，提供成本效益高且安全的 AI 工作流程，並消除不斷調整模型的需要，來解決這些問題。 推動可解釋且值得信賴的企業 AI 解決方案：企業，特別是在醫療、金融和政府等受監管行業，需要可靠的 AI 解決方案。 RAG 通過將生成的輸出直接連結到企業批准的數據來源，增強了 Cloudera 的 AI 堆疊，提供內建的可解釋性和可追溯性。 這有助於確保 AI 決策基於可驗證、可審計的數據，透明地提供 AI 驅動建議背後的推理。



Cloudera 的策略總監 Abhas Ricky 表示：「RAG 的好處涵蓋整個業務，從更迅速提供客戶支援以至更明智的產品開發。 我們無需編碼的 RAG 工作室提供快速原型設計、預構建集成，少不了營運效率。 企業面臨著巨大的壓力，必須正確制定 AI 策略，而這個計劃是 Cloudera 對加快企業 AI 使用的承諾之一。」

作為此次預覽發布的一部分，Cloudera 邀請設計合作夥伴參加演示並對解決方案的開發提供反饋。 參與 RAG 工作室讓 Cloudera 客戶有機會直接與 Cloudera 合作開發 RAG 解決方案，以識別能帶來最大商業和技術價值的功能。

如有興趣參加 RAG 工作室的企業，請聯絡我們的 Cloudera 團隊 。

關於 Cloudera

Cloudera 是唯一真正的數據、分析和 AI 混合平台。 Cloudera 管理的數據比其他僅提供雲端服務的供應商多 100 倍，使全球企業能夠將任何公共或私人雲端的一切類型數據，轉化成寶貴兼可信賴的真知灼見。 我們的開放數據湖庫透過可攜式雲端原生分析，提供可擴充兼安全數據管理，協助客戶將多個生成式 AI 模型引入其數據，同時維持私隱並確保負責任、可靠的 AI 部署。 全球最大的金融服務、保險、媒體、製造品牌和政府機構透過 Cloudera 使用其自身數據，來解決現在及未來看似不可能的問題。

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