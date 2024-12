Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Mavenir dan Terrestar Mencapai Tonggak Bersejarah Jaringan Non-Terestrial NB-IoT dengan Sesi Data Langsung Pertama

Terrestar, dengan bantuan dari Mavenir, juga telah mendirikan laboratorium canggih yang dikhususkan untuk pengujian komunikasi satelit berbasis standar dan integrasi di Montreal.

December 11, 2024 00:51 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.