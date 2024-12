Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Mavenir dan Terrestar Mencapai Pencapaian Rangkaian Bukan Terestrial NB-IoT dengan Sesi Data Langsung Pertama

Terrestar, dengan bantuan Mavenir, juga telah menubuhkan makmal tercanggih khusus untuk ujian dan integrasi komunikasi satelit yang berasaskan piawaian di Montreal.

December 11, 2024 00:51 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.