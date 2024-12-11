Mavenir 和 Terrestar 通过首次实时数据会话实现 NB-IoT 非地面网络里程碑

理查森，得克萨斯州, Dec. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 云原生网络基础设施供应商 Mavenir 正在构建网络未来，与加拿大领先的移动卫星运营商 Terrestar Solutions Inc. (TSI) 合作，通过 TSI 的 Echostar T1 卫星 (地球静止轨道非地面网络，简称GEO NTN) 成功完成了首次 NB-IoT 实时数据会话，达成了一项重要里程碑。 与模拟测试不同，这些会话在真实环境下进行，证明了这一尖端技术的可靠性。

两家公司在安大略省的 Allan Park 完成了 NB-IoT NTN 的空中测试，展示了网络连接、寻呼、Ping 操作、数据会话及非 IP 数据传输 (NIDD) 等核心功能。 测试内容还包括连续 24 小时连接性测试，进一步验证了 Mavenir 解决方案在真实环境下的成熟度和稳定性。 这些成功的数据会话通过商用 IoT 模块实现，表明该技术已为使用多家厂商的 3GPP 标准化产品进行商业部署做好了准备。

Mavenir 开发了一个定制的无线接入网 (RAN) 接口，无缝集成到 TSI 的卫星地面站设备中，与 TSI 的基础设施协调，以提供基于卫星的 NB-IoT 服务。 这一里程碑为未来的技术进步奠定了基础，目前，Mavenir 与 TSI 正积极开发包括语音服务和 5G NR 在内的增强功能，并计划将测试扩展至加拿大的更多地点，最终实现全面的卫星覆盖，包括最偏远地区。





Mavenir 与 Terrestar 还宣布在蒙特利尔设立一座最先进的实验室，旨在推进 NB-IoT 测试，并促进与 TSI 合作伙伴的无缝集成。 该实验室配备了运行在 Amazon Web Services (AWS) 公共云上的 Mavenir 尖端 RAN 和核心解决方案，为 NB-IoT 的非地面网络 (NTN) 提供支持。 此举标志着在加快基于卫星的互联服务开发和部署方面的重要一步，体现了对太空创新与合作的坚定承诺。

“自 GSM 时代以来，移动行业面临的最大挑战仍然是提供普遍覆盖，尤其在当前没有经济效益的地区，”Mavenir 总裁兼首席执行官 Pardeep Kohli 表示。 “非地面网络为解决这一挑战提供了理想方案，不仅能高效提供覆盖广泛、经济实惠的服务，还能开辟新市场并增强现有的地面蜂窝服务。 今天与 Terrestar 的合作声明，凸显了我们通过基于卫星的技术，推进连接性的共同承诺。”

“这一成就标志着我们与 Mavenir 合作的一大里程碑，也是成功将 NB-IoT 商业化作为大规模服务演进的第一阶段。” Terrestar Solutions 总裁兼首席执行官 Jacques Leduc 表示， “这也与我们的使命相一致，即利用我们的 MSS 频谱和标准化技术，在补充移动网络运营商架构的同时，为所有加拿大人提供连接。 通过在真实环境中成功对我们的联合 NTN 解决方案进行测试，我们证明了这项技术的成熟性和可靠性。 蒙特利尔实验室的建立将进一步加速合作伙伴的测试，为加拿大范围内的大规模 IoT 部署铺平道路。”

Terrestar Solutions 总裁兼首席执行官 Jacques Leduc 将于 12 月 12 日星期四在 Mavenir 的 Global Analyst Event [#MavenirAnalystEvent] 上发表主题演讲。

编者按：

点播网络研讨会 ： Mobile World Live 、 Mavenir 和 Terrestar ：准备发射 —— 卫星如何解决 5G 经济问题

白皮书

5G 非地面网络：准备发射

Mavenir 发布了一份内容详尽的白皮书，探讨了非地面网络 (NTN) 在将连接扩展到传统边界以外方面的变革潜力。 这份白皮书重点介绍了 NTN 解决方案对通信服务供应商 (CSP) 的战略优势，包括在服务不足地区的成本效益、改进 3GPP 标准以实现卫星无缝集成，以及 Mavenir 尖端云原生 NTN RAN 方法。 阅读白皮书以了解 NTN 如何重新定义连接性，提供全球可靠的 5G 网络覆盖，推动数字化连接世界。

关于 Terrestar Solutions：

Terrestar Solutions Inc. 是加拿大唯一参与直接面向设备的卫星服务竞赛的移动卫星运营商，致力于使智能手机和 IoT 设备在加拿大任何地方都能实现通信。 Terrestar 致力于为不断发展的标准化和开放网络生态系统提供支持，使移动网络运营商能够提供无处不在的通信服务。 借助 Echostar T1 卫星、地面网络基础设施和 40MHz 的 S 波段移动卫星频谱，Terrestar 使加拿大人在几乎任何地方都能连接到网络，甚至包括加拿大最偏远的地区。 其 Strigo Mobile-Satellite Service (MSS) 服务还支持非营利组织和原住民社区，展现了公司对服务社区福祉与发展的强烈责任感。 如需了解更多信息，请访问 www.terrestarsolutions.ca，或在 LinkedIn 上关注我们。

媒体垂询，请联系：

Victoria Ollers

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关于 Mavenir：

Mavenir 正在利用云原生、人工智能解决方案构建当今网络的未来，这些解决方案通过设计实现绿色环保，助力运营商实现 5G 的优势并实现智能、自动化、可编程的网络。 作为 Open RAN 的先驱和公认的行业变革者，Mavenir 荣获大奖的解决方案正在全球范围内实现移动网络的自动化和变现，加速了 300 多家通信服务供应商在 120 多个国家的软件网络转型，这些供应商为全球超过 50% 的用户提供服务。 如需了解更多信息，请访问 www.mavenir.com

Mavenir 公关联系人：

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

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