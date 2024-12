Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Mavenir 與 Terrestar 首度成功進行 NB-IoT 非地面網絡實時數據會話

Terrestar 在 Mavenir 的協助下,已在蒙特利爾建立了一個先進實驗室,專門用於標準化衛星通訊的測試和整合。

December 11, 2024 00:51 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.