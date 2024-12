Dassault Systèmes : Le gestionnaire du réseau électrique espagnol Red Eléctrica transforme son processus de conception et son mode de collaboration avec la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes

Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY — 11 décembre 2024

Le gestionnaire du réseau électrique espagnol

Red Eléctrica transforme son processus de conception et son mode de collaboration avec la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes

Le gestionnaire du réseau électrique espagnol utilisera la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes sur le cloud pour coordonner la conception de son réseau de transport d’énergie intelligent

Plus de 1 500 utilisateurs seront connectés par l’intermédiaire d’un jumeau virtuel « multi-échelles » pour visualiser l’écosystème d’actifs électriques

La collaboration sur le cloud et un environnement de données commun contribueront à l’efficacité et à l’innovation afin de constituer un réseau résilient intégrant des sources d’énergies renouvelables





Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) annonce qu’à l’issue d’un appel d’offres, Red Eléctrica, unique transporteur et opérateur du réseau électrique haute tension espagnol, a choisi sa plateforme 3DEXPERIENCE sur le cloud pour prendre en charge les processus de gestion des informations relatives aux actifs techniques du réseau électrique espagnol.

En tant transporteur et gestionnaire du réseau électrique en Espagne, Red Eléctrica joue un rôle central dans la transition vers un système énergétique décarboné. Elle remplit cette mission en respectant ses principes de transparence, d’objectivité, d’indépendance et d’efficacité économique, tout en affichant un engagement fort en faveur du développement durable.

La solution « Integrated Built Environment », basée sur la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, va connecter plus de 1 500 parties prenantes via un jumeau virtuel pour visualiser l’écosystème des actifs électriques à différentes échelles, depuis les lignes de transmission couvrant l’ensemble du territoire, jusqu’aux équipements détaillés des sous-stations. Grâce à cette approche multi-échelles, Red Eléctrica renforce la collaboration et favorise l’adoption de pratiques standardisées avec ses parties prenantes internes et externes. Cette capacité leur offre un accès en temps réel à des données pertinentes et actualisées concernant un actif, dans son contexte géographique.

Cette source de données unique va transformer la façon dont Red Eléctrica crée et gère ses actifs tout au long de leur cycle de vie. À titre d’exemple, l’exploitant espagnol peut améliorer la qualité des conceptions et la gestion de ses lignes et sous-stations électriques, qu’il s’agisse de projets existants ou nouveaux.

« Chez Red Eléctrica, nous réalisons d’importants efforts d’investissement et d’innovation pour le réseau de transport d’électricité afin d’atteindre les objectifs définis par le Plan de Développement du réseau énergétique et de rendre possible la transition écologique. C’est pourquoi, à l’issue d’un processus de mise en concurrence, nous avons choisi Dassault Systèmes comme partenaire dans cette transition », déclaré Maria Soler, responsable Transmission Technology chez Red Eléctrica.

« D’ici à 2050, la demande mondiale d’électricité va augmenter de plus de 160 %. Face à une telle demande, il est impératif d’accélérer le développement des réseaux électriques afin de mieux intégrer un ensemble de sources d’énergie diversifiées à faible teneur en carbone. L’utilisation de jumeaux virtuels pour simuler, tester et optimiser les réseaux électriques aidera les opérateurs de transports de réseaux d’électricité à accroître l’efficacité de la collaboration et l’innovation, ainsi qu’à exploiter la prochaine génération de réseaux intelligents », ajoute Rémi Dornier, vice-président, Architecture, ingénierie et construction, Dassault Systèmes. « Red Eléctrica est l’un des plus grands gestionnaires de réseaux de transmission d’électricité en Europe. Notre plateforme 3DEXPERIENCE sur le cloud va lui permettre d’accompagner la transition de l’Espagne vers des systèmes énergétiques plus durables. »

