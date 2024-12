Bavarian Nordic vil foretage aktietilbagekøb for DKK 150 mio.

KØBENHAVN, Danmark, 11. december 2024 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at selskabet planlægger et aktietilbagekøbsprogram i første kvartal 2025 med henblik på tilbagekøb af aktier for op til DKK 150 mio. Denne beslutning skal ses i lyset af en øget gennemsigtighed omkring selskabets rejsevaccineforretning, Travel Health, hvilket er drevet af en række afsluttede og snarlige begivenheder, inklusive:

Den bedre end forventede indtjening inden for Travel Health, hvilket afspejles i de nyligt opjusterede økonomiske forventninger til helåret.

Den nært forestående færdiggørelse af teknologioverførslen af rabies- og TBE-vaccinerne fra GSK inden for planlagt tid og budget (Rabipur/RabAvert er allerede afsluttet, mens Encepur afsluttes inden længe).

Forbedrede bruttomarginer fra 2026 og frem som følge af den færdiggjorte teknologioverførsel.

En væsentligt forbedret pengestrøm, når de sidste betalinger på ca. DKK 1.700 mio. knyttet til opkøbene fra GSK og Emergent BioSolutions er foretaget i første halvår 2025.

Den nært forestående afslutning af integrationen af aktiverne, der blev opkøbt fra Emergent BioSolutions i 2023, herunder en endelig omstrukturering af R&D organisationen, hvilket vil betyde årlige, ikke-tidligere offentliggjorte besparelser på DKK 50-75 mio. fra 2025 og frem.

Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic, udtaler: “Vi er tæt på målstregen for den transformative femårige integrationsplan for vores første opkøb fra GSK, som vi succesfuldt har gennemført i henhold til den forventede tidsplan og budget. Denne transaktion har katalyseret vores globale kommercielle tilstedeværelse og har etableret grundlaget for vores førende position inden for rejsevacciner, som vi har fortsat med at udvide via nye opkøb. I 2025 vil vi have gennemført denne transformation, hvilket giver en stærk platform for profitabel vækst. Med afsæt i vores kapitalallokeringspolitik og stærke økonomiske position mener vi, at det nu er et godt tidspunkt at tilbagekøbe aktier.”

Bavarian Nordic vil beholde de tilbagekøbte aktier som egne aktier med det formål at tilpasse kapitalstrukturen samt til opfyldelse af de langsigtede forpligtelser vedrørende selskabets aktiebaserede incitamentsprogrammer for bestyrelse og direktion.

Aktietilbagekøbsprogrammet vil blive gennemført i overensstemmelse med den bemyndigelse, som generalforsamlingen har givet til bestyrelsen, og vil være underlagt safe harbour-reglerne. Yderligere detaljer, herunder de væsentligste vilkår for programmet, vil blive offentliggjort i forbindelse med bestyrelsens endelige beslutning om at lancere programmet, forventeligt i første kvartal af 2025.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et globalt vaccineselskab med en mission om at forbedre sundheden og redde liv gennem innovative vacciner. Vi er en foretrukken leverandør af mpox- og koppevacciner til regeringer med hensyn til at forbedre det offentlige sundhedsberedskab og har en førende produktportefølje af rejsevacciner. For mere information, besøg www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt

Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, rss@bavarian-nordic.com, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 38 / 2024

Denne meddelelse er oversat fra den originale engelske version. I tvivlstilfælde er det den originale engelske version, der er gældende.

Vedhæftet fil