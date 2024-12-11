市場參與者看好另類資產在 2025 年的前景，相信市況會有更顯著改善：《Preqin 2025 年全球報告》(Preqin Global Reports 2025)

倫敦, Dec. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖另類資產數據、工具和洞察公司 Preqin 今天發布了 《 Preqin 2025 年全球報告 》 ，當中六份報告各自深入剖析了一種另類資產，分別是私募股權、風險投資 、私募債權 、對沖基金、房地產和基礎設施。

這些全球報告均提供 Preqin 行業專家的分析，除了投資者興趣之外，還包括對融資、基金經理、資產管理規模 (AUM) 、交易和業績的預測。報告資料源自最新的 Preqin 投資者調查，由相關人員在 2024 年 11 月對 255 名參與者進行調查所得。

透過結合定性和定量方法，Preqin 分析師對另類資產的關鍵趨勢和活動提供了深入的看法。 讀者可以全面了解投資動態和見解，以及如何應對即將到來的機會和挑戰。

Preqin 資深副總裁兼研究洞察部全球主管 Cameron Joyce 表示：「事實證明，宏觀經濟大勢比預期更具復原力，整體金融市場出現的金融壓力有限。 隨著政策利率開始下降，對於私募資本的前景，市場情緒越來越樂觀。 值得注意的是，我們預計 2025 年交易環境將煥發活力，有助促進整體活動。」

所有六種另類資產的主要亮點：

從 2025 年起，投資者和基金經理對私募股權的看法更加樂觀：

截至 2024 年第三季度，646 個全球私募股權基金共籌集了 4,820 億美元。 由於某些類型的投資者，尤其是非機構投資者的興趣增加，這種融資活動表現亮眼。 Preqin 最近的基金搜尋數據顯示，包括家族辦公室和財富管理者在內的非機構投資者，與保險公司和資產管理公司一樣，對私募股權基金越來越有興趣。

風險投資管理資產規模（3.1 萬億美元）在 2024 年增長放緩，而退出的數量預期在 2025 年將會增加：

最新可用數據顯示，截至 2024 年第一季度，全球風險投資管理資產規模小幅下降至 3.1 萬億美元。 亞太地區 (APAC) 佔 1.6 萬億美元，其次是北美，為 1.1 萬億美元，歐洲為 2,000 億美元*。 截至 2024 年第三季度，風險投資退出總數為 852 宗，總值為 1,120 億美元，延續了 2023 年的下降趨勢——當年的退出總數為 1,969 宗，總值為 2,700 億美元。

2024 年，私募債權投資者轉為採取防禦性策略：

儘管私募債權融資在 2024 年第一季放緩後出現顯著復甦，但不足以彌補今年前三個月的損失。 在私人債務充滿挑戰的融資環境中，這種資產的投資者採取更具防禦性的方法，並在費用方面改變了基金經理和投資者之間的制衡關係。

2024 年，對沖基金的全球回報率為 10%，同時證明了多元化的價值：

Preqin 的所有對沖基金指數在 2024 年第三季度的回報率為 10%，年均複合增長率 (CAGR) 為 14%。 在 2024 年第三季度，對沖基金流入 255 億美元，因此今年前 9 個月的淨認購額達到 192 億美元。 然而，鑑於過去十年的大部分時間持續存在淨流出的情況，這一季度目前應被視為異常值。

全球房地產交易市場在 2024 年顯現出復甦的早期跡象：

相較於 2023 年同期，北美、歐洲和亞太地區的全球房地產總交易額在 2024 年前三個季度均迎來反彈。 同時，2024 年融資規模略有放緩，同期募集的資金總額為去年總額的 61%，即 960 億美元。

基礎設施閒置投資資金佔管理資產的份額在 2024 年跌至 24% 的歷史低位：

2024 年基礎設施融資和交易依然疲軟，並對閒置投資資金水平造成壓力。 基礎設施閒置投資資金佔資產管理規模的比例在 2024 年創下歷史新低。 此資產管理規模在 2024 年第一季度**下降了 3%，即 385 億美元，再降至 24%，而 2020 年底為 35%。

如欲了解詳情，請聯絡 Mimi Celeste Taylor： mimiceleste.taylor@preqin.com 。

《Preqin 2025 年全球報告》可供 Preqin Insights+ 訂 閱用戶 閱覽。

如果閣下是全職新聞工作者並希望收到以下報告（私募股權、創投、私人債務、對沖基金、房地產和基礎設施）的完整副本，請聯絡我們。

編輯備註

* Preqin 於 2024 年 9 月更新了關於計算資產管理規模的方法。 請聯絡我們以獲取有關更新的詳情。 這些數字包括以人民幣計價的基金；在北美曾經領先之後，亞太地區於 2016 年成為資產管理規模最大的地區。

** 最新可用數據。 Preqin 的管理資產分析有六個月的滯後時間，以確保在計算價值時盡可能具備資料完整的數據集。

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