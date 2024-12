FirstOntario Credit Union opte pour Temenos afin de transformer l’expérience numérique de ses membres

GRAND-LANCY, Suisse, 11 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) a annoncé ce jour que FirstOntario Credit Union (FirstOntario) avait choisi Temenos Digital pour enrichir son expérience numérique auprès des consommateurs et des petites entreprises. Grâce à cette initiative stratégique, FirstOntario pourra mieux répondre aux besoins en constante évolution de ses membres en proposant des services financiers personnalisés, innovants et fluides, conçus pour une banque centrée sur ses clients.

FirstOntario, une coopérative de crédit détenue par ses membres, sert plus de 133 000 personnes dans les régions de Hamilton, Niagara, Halton et le sud-ouest, jusqu’à Chatham-Kent. Forte de ses profondes racines communautaires, FirstOntario privilégie le soutien à ses membres et l’investissement dans les communautés qu’elle accompagne.

Grâce à Temenos Digital, FirstOntario bénéficie d’une vision à 360° de ses membres, lui permettant de proposer des services personnalisés alimentant leur satisfaction et leur fidélité. En migrant vers Temenos Digital, FirstOntario gagnera en agilité et flexibilité pour élargir sa base de membres et accélérer l’innovation.

Partenaire de longue date de Temenos, FirstOntario unifie désormais ses capacités bancaires principales et numériques sur une plateforme unique et fiable, optimisant ainsi la simplicité et l’efficacité opérationnelle. Cette intégration simplifiera les opérations, réduira la complexité et permettra une gestion plus efficace de la technologie, alors que FirstOntario poursuit sa transformation numérique. Par ailleurs, cette nouvelle plateforme servira également à optimiser les performances numériques de Saven Financial et Creative Arts Financial, deux divisions de FirstOntario.

Lloyd Smith, PDG de FirstOntario Credit Union, a déclaré : « Temenos est un partenaire de confiance pour notre banque principale. Nous sommes ravis d’élargir cette collaboration pour développer nos capacités numériques. Temenos Digital marque une avancée majeure dans notre parcours d’innovation, nous permettant de proposer des expériences en ligne et mobiles de premier plan, renforçant ainsi notre engagement envers nos membres et nos communautés. »

Rodrigo Silva, Président Amériques chez Temenos, a commenté : « Nous sommes ravis que FirstOntario ait choisi d’approfondir son partenariat avec Temenos. Les capacités éprouvées de Temenos Digital, combinées à notre expertise et à notre engagement envers le marché canadien, accompagneront les ambitieux objectifs de croissance de FirstOntario et garantiront une expérience numérique hors pair pour ses membres, aujourd’hui et demain. »

À propos de FirstOntario Credit Union

FirstOntario est une institution financière coopérative qui propose une gamme complète de services. Depuis 85 ans, elle accompagne ses membres dans les régions du Golden Horseshoe, de Niagara et du sud-ouest de l’Ontario. Avec 7 milliards de dollars d’actifs sous gestion, FirstOntario figure parmi les plus grandes coopératives de crédit du Canada. FirstOntario accueille tout un chacun, offrant des services financiers variés, tels que les transactions courantes, les hypothèques, les lignes de crédit, les prêts et les investissements. Les profits de FirstOntario sont réinvestis dans les communautés qu’elle dessert, soutenant les entrepreneurs, offrant des taux compétitifs et poursuivant des initiatives caritatives, comme son programme primé de nutrition pour les étudiants. Pour en savoir plus, consultez notre site Internet à l’adresse suivante : FirstOntario.com.

À propos de Temenos

Temenos (SIX : TEMN) est la plateforme bancaire leader au monde, desservant des clients dans 150 pays. Elle aide ces derniers à développer de nouveaux services bancaires et des expériences client de pointe. Les banques les plus performantes qui utilisent les logiciels de Temenos atteignent des rapports coûts/revenus représentant près de la moitié de la moyenne du secteur et une rentabilité des capitaux propres deux fois supérieure à la moyenne du secteur. Leurs dépenses informatiques pour la croissance et l’innovation sont également deux fois supérieures à la moyenne du secteur.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.temenos.com.