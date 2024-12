2025年のオルタナティブ市場に対する市場プレーヤーの見通しは改善している – Preqinグローバルレポート2025年

プライベートエクイティは投資家の楽観的見方が強まり、ベンチャーキャピタルの見通しも2025年に向けて改善傾向に